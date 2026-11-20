Max Bögl Wind und Vestas haben in Winnberg bei Sengenthal die nach eigenen Angaben weltweit höchste Windkraftanlage an Land mit Serien-Turm in Betrieb genommen, die in das Werksnetz einspeist. Die Anlage vom Typ EnVentus V172 leistet 7,2 Megawatt und erzeugt jährlich bis zu 18 Millionen Kilowattstunden Strom.

Nach Angaben von Max Bögl und Vestas bezieht sich der Weltrekord auf den Serien-Turm mit 199 Metern Nabenhöhe. Das ist die Höhe bis zur Rotorachse der insgesamt 285 Meter hohen Anlage.

Wie Solarserver berichtete, hatten Max Bögl und Vestas den weltweit höchsten Serien-Turm zuvor fertiggestellt. Max Bögl verantwortete Entwicklung und Realisierung des Turms, Vestas lieferte und installierte die Turbine und unterstützte die technische Integration.

Höchste Windkraftanlage speist direkt ins Werksnetz

Der erzeugte Strom fließt Max Bögl zufolge ohne Umweg in die Energieversorgung des Hauptwerks, unter anderem in die Produktion neuer Turmteile für Windenergieanlagen. Überschüssige Energiemengen speist das Unternehmen in das öffentliche Netz ein.

Laut Max Bögl zeigt das Projekt, wie Unternehmen ihren Strombedarf zunehmend direkt aus erneuerbaren Energien decken und ihre CO₂-Emissionen reduzieren können. Rechnerisch könnten Elektroautos mit dem Strom rund 90 Millionen Kilometer zurücklegen, ausgehend von 20 Kilowattstunden pro 100 Kilometer.

Philipp Seibel, Regional CTO Northern & Central Europe bei Vestas, sieht Potenzial an Binnenstandorten. Die Kombination aus V172-7.2 MW Plattform und 199 Metern Nabenhöhe ermögliche hohe Energieerträge auch an Standorten, die bislang als weniger attraktiv galten. Michael Bögl, Vorstand der Firmengruppe Max Bögl, nennt als Ziel, Windenergie an Land noch wirtschaftlicher zu machen. Das habe man mit der Anlage unter Beweis gestellt.

Referenzprojekt für Märkte mit Binnenstandorten

Die höchste Windkraftanlage in Winnberg dient als Referenzprojekt für künftige Windenergievorhaben in Deutschland und Europa. Sie soll zeigen, wie Turm- und Turbinentechnologien gemeinsam neue Standortpotenziale erschließen können. Das weiterentwickelte Hybridturm-System ist auf moderne Anlagen mit großen Rotoren und hohen Leistungsanforderungen ausgelegt. Damit macht die Max Bögl Wind AG große Nabenhöhen für weitere Projekte industriell verfügbar.

Im Fokus stehen Märkte, in denen Binnenstandorte, Flächenverfügbarkeit und steigende Ertragsanforderungen höhere Türme begünstigen. Dazu gehören insbesondere Deutschland sowie weitere europäische Länder. Josef Knitl, Vorstand der Max Bögl Wind AG, zufolge komme es nun darauf an, die Erfahrungen in die nächsten Projekte mitzunehmen. Standardisierte Komponenten und verlässliche Abläufe helfen laut Knitl, schneller und planbarer zu werden.

Quelle: Max Bögl Wind AG | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH