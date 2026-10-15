Batteriespeicher Bertikow: Enertrag startet Bau von 200-MW-Anlage

In der brandenburgischen Uckermark soll der Batteriespeicher Bertikow Erzeugungsspitzen aus Wind- und Solarenergie aufnehmen und Systemdienstleistungen bereitstellen. Die SMA Solar Technology AG liefert die Leistungselektronik und Technik für netzbildende Betriebsweisen. Die Inbetriebnahme ist für 2027 vorgesehen.

Enlight Renewable Energy und Enertrag haben am 13. Oktober gemeinsam mit Projektpartnern den symbolischen ersten Spatenstich für ihr gemeinsames Batteriespeicher Bertikow vorgenommen. Am dortigen Umspannwerk in der brandenburgischen Gemeinde Uckerfelde entsteht eine Anlage mit 200 Megawatt Leistung und rund 840 Megawattstunden Speicherkapazität. An der Veranstaltung beteiligten sich unter anderem SMA Solar Technology sowie Gäste aus Region, Wirtschaft und Politik.

Nach Unternehmensangaben gab die direkte Anbindung an das Übertragungsnetz den Ausschlag für die Standortwahl. Grundstücksrechte und Netzanschluss seien gesichert. Die Nähe zum 380-kV-Netz soll ermöglichen, überschüssige Strommengen aufzunehmen und bei Bedarf wieder bereitzustellen.

Batteriespeicher Bertikow erhält 29 SMA-Power-Stations

SMA liefert die zentrale Systemtechnik für die Netzintegration und die Leistungselektronik. Vorgesehen sind 29 Medium Voltage Power Stations des Typs MVPS 9200. Jede Station besteht aus einem kompakten 40-Fuß-Skidtainer mit jeweils zwei Batterie-Wechselrichtern vom Typ Sunny Central Storage UP-S 4600. Aus dieser Konfiguration ergeben sich insgesamt 58 Batterie-Wechselrichter.

Zwei redundant ausgelegte SMA Power Plant Manager ergänzen die Systemtechnik. Hinzu kommt das SMA Synchronous Grid Forming Package für die eingesetzten Wechselrichter. Dieses ermöglicht nach Unternehmensangaben netzbildende Betriebsweisen.

Netzbildende Wechselrichter können Spannung und Frequenz aktiv vorgeben und dadurch zur Stabilität des Stromnetzes beitragen. Sie übernehmen damit Funktionen, die bislang vor allem Synchrongeneratoren konventioneller Kraftwerke erfüllen.

EDF Trading sichert sich Teil der Speicherkapazität

Für einen Teil der Speicherkapazität haben die Projektpartner einen siebenjährigen Abnahmevertrag mit EDF Trading abgeschlossen. Welchen Umfang die Vereinbarung abdeckt, nennt die Mitteilung nicht. Entrix übernimmt die Optimierung der Anlage.

Vorgesehen ist eine Teilnahme am deutschen Day-Ahead- und Intraday-Stromhandel sowie an den Regelenergiemärkten. Für Enlight ist die Vereinbarung nach eigenen Angaben die erste BESS-Abnahmetransaktion in Europa. Mit dem Projekt steigt das Unternehmen in den deutschen Batteriespeichermarkt ein.

Fundamentarbeiten und Containerinstallation folgen

In den kommenden Monaten stehen die Fundamentarbeiten und die Installation der Speichercontainer an. Zudem soll die elektrotechnische Infrastruktur entstehen. Die Inbetriebnahme ist für das vierte Quartal 2027 vorgesehen. Der kommerzielle Betrieb soll im ersten Halbjahr 2028 beginnen.

Quelle: SMA Solar Technology AG / Enertrag SE | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH