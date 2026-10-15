RWE-Solarprojekt A44n wächst auf mehr als 100 MWp

Das RWE-Solarprojekt A44n nutzt rekultivierte Tagebauflächen zwischen Bedburg und Jüchen für die Stromerzeugung. Zusätzlich entsteht ein Batteriespeicher mit 75 Megawatt Leistung, der sich den Netzanschluss mit der benachbarten Solaranlage teilen soll.

Die RWE AG hat die zweite Ausbaustufe des Solarprojekts A44n bei Jüchen vollständig in Betrieb genommen. Die neue Anlage ergänzt das Projekt um rund 20 Megawatt peak (MWp). Ihre Bauzeit betrug weniger als sechs Monate. Damit steigt die gesamte installierte Photovoltaikleistung entlang der Autobahn auf mehr als 100 MWp.

RWE-Solarprojekt A44n umfasst 171.600 Module

Die Solaranlagen stehen auf rekultivierten Flächen des Tagebaus Garzweiler im Rheinischen Revier. Insgesamt umfasst das Projekt nach Unternehmensangaben nun 171.600 Solarmodule. Ihre Stromerzeugung reicht RWE zufolge rechnerisch aus, um rund 34.000 Haushalte zu versorgen.

Mit der nun abgeschlossenen zweiten Ausbaustufe erweitert RWE die Solarstromerzeugung am Standort. Während die zusätzlichen Photovoltaikmodule bereits Strom liefern, errichtet das Unternehmen neben dem Solarprojekt noch den Batteriespeicher.

Batteriespeicher mit 150 MWh soll Regelenergie liefern

Die Batterie soll über 75 Megawatt Leistung und rund 150 Megawattstunden Speicherkapazität verfügen. RWE plant die Inbetriebnahme für das Frühjahr 2027. Das Verhältnis von Kapazität zu Leistung entspricht rechnerisch etwa zwei Stunden bei voller Leistung. Daraus lässt sich jedoch keine garantierte Betriebsdauer ableiten.

Der Speicher soll nach Unternehmensangaben unter anderem Regelenergie bereitstellen und zur Netzstabilität beitragen. Er wird denselben Netzanschluss wie die benachbarte Solaranlage nutzen. Dadurch lässt sich die vorhandene Netzinfrastruktur laut RWE effizienter nutzen.

Windpark Bedburg 3 ergänzt den Standort

In unmittelbarer Nähe errichtet RWE außerdem den Windpark Bedburg 3 mit rund 60 Megawatt Leistung. Insgesamt baut und betreibt das Unternehmen nach eigenen Angaben im Rheinischen Revier Solar- und Windprojekte mit rund 600 Megawatt Gesamtkapazität. Auf den rekultivierten Tagebauflächen kommen damit Photovoltaik, Windenergie und Batteriespeicherung räumlich zusammen.

„Hier ergänzen sich Windkraft, Solarenergie und Batteriespeicher“, sagt Sopna Sury, CEO von RWE Renewables Europe & Australia. Weitere Erneuerbare-Energien-Projekte sind in der Region geplant.

Quelle: RWE AG | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH