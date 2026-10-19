BSI fordert mehr Cybersicherheit von Betreibern regenerativer Energien

Das für Internetsicherheit zuständige BSI empfiehlt Betreibern kleiner erneuerbarer Energieanlagen wie Photovoltaik und Windenergie, ihre Anlagen wirksam vor Hackern zu schützen. Dazu zählen, unnötige Internetverbindungen zu kappen und komplexe Passwörter zu verwenden.

Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) fordert Betreiber kleiner und kleinster

industrieller Anlagen auf, mehr für die Cybersicherheit zu tun. Das betrifft explizit Erzeugungsanlagen regenerativer Energien. Die Behörde nennt z. B. Wasserkraftanlagen, Windenergieanlagen, Müllverbrennung, Solaranlagen beliebiger Größe sowie Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen (KWK) und Biogasanlagen.

Hintergrund: Kleine Energieanlagen unter 100 Megawatt (MW) fallen nicht unter die Bestimmungen der kritischen Infrastruktur, sind deshalb anfällig für Angriffe über das Internet. Das BSI verweist auf internationale Fälle. So kam es im August 2026 zu erfolgreichen Cyberangriffen auf Wasserversorger in den USA. Diese erlangten Zugriff auf offen im Internet zugängliche SPSen und SCADA-Systeme. Dabei konnten Angreifer Prozesswerte manipulieren und den Zugriff auf die Geräte sperren, um eine Wiederherstellung des sicheren Regelbetriebs zu erschweren. In diesem Fall waren mehr als 30 kommunale Betreiber betroffen.

Angriffe auf Windparks

Im Dezember 2025 richteten sich koordinierte Angriffe in Polen gegen zahlreiche Windpark sowie ein großes und ein kleineres KWK-Kraftwerk. In den Windenergieanlagen unterbrachen die Angriffe die Kommunikation zu den Netzbetreibern und blockierten Steuerungs- und Schutzgeräte. Beim kleineren KWK-Kraftwerk führten die Angriffe dazu, die Turbine sowie Wasseraufbereitung abzuschalten. Eine Reihe trivialer Schwächen bildete die Basis der Angriffe: Einzelne Geräte hatten immer noch die Standard- oder werksseitigen Zugangsdaten im Betrieb. Über verschiedene Anlagen und nachgelagerte Geräte hinweg wurden identische Passwörter wiederverwendet.

Nicht nur Betreiber unterliegen Angriffe. Die Solarthemen berichteten kürzlich von einem konzertierten Hack auf Dienstleister von Netzbetreibern, die dafür verantwortlich waren, smart meter einzubauen. Diese Dienstleister unterliegen nicht der Cyberrichtlinie NIS2. Der Hack offenbarte Probleme bei der Sicherheit in der Lieferkette.

Die Behörde hat Empfehlungen und einen Leitfaden erarbeitet. Er soll helfen, mit konkreten Maßnahmen Gefährdungen durch internet-verbundene Systeme zu prüfen und ihnen entgegenzuwirken.

Der wichtigste und zugleich einfachste Schutz sei es, die Anlagen vom Internet zu trennen. Betreiber sollten daher zunächst prüfen, ob ihre Anlagen aus dem Internet erreichbar sind. Dies gelte unabhängig von Anlagengröße Rechtsform oder Art der Anlage. Eine direkte Erreichbarkeit sei wirksam zu unterbinden. Dazu gehöre es, sämtliche frei zugänglichen SPS- und SCADA-Geräte und Zugriffe auf HMI vom direkten Internetzugang zu trennen und Portweiterleitungen im Router auf Endgeräte zu deaktivieren.

Häufig einfache Passwörter

Im zweiten Schritt gehe es darum, notwendige Zugriffe abzusichern und Fernzugriffe zu härten. Benötigte Fernzugriffe seien durch das Vorschalten und Aktivieren von VPN-Lösungen (Virtual Private Network) zu schützen, wobei viele handelsübliche Router diese Funktion bereits anböten und mindestens ein VPN beim externen Zugriff Pflicht sei.

Betreiber sollten einen Passwort- und idealerweise einen Multifaktor-geschützten Zugriff auf SPS und Geräte etablieren, Default-Zugänge deaktivieren und sichere Passwörter setzen, um unbefugte Zugriffe zu erschweren. Dabei sei zu beachten, dass ein reiner Passwortschutz nicht ausreiche, da Schwachstellen unter Umständen auch ohne Authentifizierung ausgenutzt werden können. Deshalb sollten alle bereits in den Geräten vorhandenen Sicherheitsfunktionen wie Blocklisten und Protokollfilter ausgeschöpft werden.

Bei Anlagen, die mit einer Hersteller-Cloud verbunden sind, sollten Betreiber prüfen, ob diese Verbindung zum Betrieb dauerhaft notwendig ist. Idealerweise stellen Betreiber auf einen rein lokalen Betrieb um, um Risiken durch unzureichend abgesicherte oder nicht vertrauenswürdige Herstellerdienste zu vermeiden.

Anschließend sollten die Systeme auf aktuellen Software- und Firmwarestand überprüft werden. Soft- und

Firmware-Updates sind essenziell, da neue Bedrohungen nur in aktuellen Sicherheitsupdates adressiert

werden. Dies gilt besonders für exponierte Systeme wie Router und Fernzugänge. Betreiber sollten

regelmäßig – idealerweise automatisiert – prüfen, ob neue Softwareversionen vorliegen, und zumindest

Updates, die Sicherheitslücken beheben, schnellstmöglich und unter Beachtung der jeweiligen

Risikoabwägung installieren.

Quelle: BSI | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH