Eine wiedervernässte Moorfläche in Mecklenburg-Vorpommern liefert den Rohstoff für eine Biomethan-Herstellung. Green Planet Energy vertreibt das erneuerbare Gas an seine Kund:innen.

Green Planet Energy und die DAH Gruppe machen aus Gras von wiedervernässten Mooren erneuerbares Biomethan. Die erste Ernte auf rund 320 Hektar Moorfläche in Mecklenburg-Vorpommern liefert dafür den Rohstoff. Das entstehende Biomethan nimmt Green Planet Energy ab und vermarktet es an Kundinnen und Kunden. Ab kommendem Jahr will die Energiegenossenschaft einen 100 Prozent erneuerbaren Gastarif anbieten. Das Pilotprojekt verbindet zudem Moorschutz und die Nutzung regionaler Energiequellen.

Durch die Zusammenarbeit von Green Planet Energy und DAH können Verbraucherinnen und Verbraucher zukünftig mit Biomethan aus Paludi-Gras heizen. Bei dem Gras handelt es sich um Pflanzen, die auf nassen Mooren wachsen. Die Wiedervernässung von Mooren gehört zu den wirksamsten natürlichen Klimaschutzmaßnahmen in Deutschland. Der Hauptgrund: Entwässerte Moore setzen große Mengen CO₂ frei, während nasse Moore Kohlenstoff langfristig im Torf speichern.

Biomethan aus 4.300 Tonnen Paludi-Gras

Die DAH hat Ende Juli auf einem rund 320 Hektar großen wiedervernässten Niedermoor in Bargischow in Mecklenburg-Vorpommern erstmals eine Paludi-Ernte eingefahren. Die rund 4.300 Tonnen Ernte dienen als Substrat in der Biogasanlage der DAH in Torgelow, Daraus entstehen vier GWh Biomethan. Mit dem daraus gewonnenen Biomethan kann die Energiegenossenschaft Green Planet Energy rechnerisch rund 300 Haushalte für ein Jahr mit Gas versorgen. Durch die Abnahme des Biomethans schafft Green Planet Energy einen Absatzmarkt für diese innovative Form der Energiegewinnung und bietet Verbraucherinnen und Verbrauchern zugleich eine erneuerbare Alternative zu fossilem Erdgas.

„Wir sind von den ersten Ergebnissen dieses Pilotprojekts in Torgelow begeistert. Durch die wiedervernässten Moore gewinnen wir lokale Biodiversität zurück und speichern langfristig CO₂ im Torf. Zusätzlich erzielen wir mit Paludi-Gras als Substrat Treibhausgaseinsparungen und können die Wasserqualität steigern. Das ist eine großartige Kombination von Vorteilen, die wir stärken wollen“, sagt Sönke Tangermann, Co-Vorstand von Green Planet Energy. Stefan Jost, kaufmännischer Geschäftsführer der DAH, ergänzt: „Die Nutzung von Paludi-Gras ist innovativ und zeigt, dass Mengenpotenziale von Biomethan in Deutschland häufig unterschätzt werden.“

Das Moor und die Bewirtschaftung

Die Paludi-Fläche in Bargischow liegt unterhalb des Meeresspiegels. Ihr wird seit drei Jahren Wasser zugeführt, damit sie zukünftig ganzjährig stark vernässt ist. Niedermoore muss man extensiv bewirtschaften und einmal jährlich mähen, damit sie nicht verbuschen. Das angepasste Wassermanagement stellt sicher, dass die Ernte mit Maschinen möglich wird. Trotzdem stellte die Ernte die DAH vor einige Herausforderungen: „Wir wollten besonders schonend arbeiten und die Grasnarbe des Moors nicht verletzen. Außerdem sollte der Boden so wenig wie möglich verdichtet werden. Gleichzeitig besteht die Gefahr, dass die Maschinen im Moor versinken. Bisher reichen Breitreifen mit verringertem Luftdruck aus, um die Auflagefläche zu vergrößern“, sagte Christian Heck, technischer Geschäftsführer der DAH. Aktuell besteht die Ernte aus Süßgräsern. Diese soll die natürlich vorkommende Vegetation die in den kommenden Jahren langsam verdrängen. Bisher ist für die Gräser keine andere Nutzung als die energetische Verwendung wirtschaftlich darstellbar.

Die Vorteile von Paludi-Kulturen

„Paludi-Kulturen können Treibhausgaseinsparungen von 15 bis 30 Tonnen CO₂ pro ha und Jahr erzielen“, sagte Johannes Limberg, der bei der Landgesellschaft Mecklenburg-Vorpommern für Moorschutz zuständig ist. „Durch die Anhebung der Wasserstände bleibt der pflanzliche Kohlenstoff unter Sauerstoffabschluss in dem jahrtausendealten Torfkörper gebunden. Außerdem kühlt die hohe Verdunstung nasser Moore die Umgebung, was lokale Hitzeeffekte abschwächt und zur Klimaanpassung beiträgt.

Die DAH setzt sich dafür ein, dass die Mahd von Paludi-Flächen künftig als „landwirtschaftlicher Reststoff“ eingestuft wird. Bislang wurden solche Flächen zwar gemäht, das Gras blieb aber ungenutzt liegen. Eine Einordnung als landwirtschaftlicher Reststoff entspräche daher ihrem tatsächlichen Charakter.

Diesen Sommer hat Green Planet Energy auch eine Biomethan-Anlage im hessischen Morschen projektiert.

Quelle: Green Planet Energy | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH