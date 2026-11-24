Das neue Nahwärmenetz in der Marktgemeinde Falkenstein versorgt die Schule, das Rathaus und weitere Gebäude. Es kommt vollständig ohne fossile Spitzenlastkessel aus.

Die Marktgemeinde Falkenstein hat ihr neues Nahwärmenetz eingeweiht. Das von der FASTR Kommunal GmbH, ehemals Baywa Energie Dienstleistungs GmbH, verwirklichte Projekt ermöglicht in der ersten Ausbaustufe die klimafreundliche Wärmeversorgung von mehr als 20 Gebäuden. Dazu zählen Privathaushalte, Gewerbebetriebe sowie zentrale kommunale Einrichtungen wie Schule und Rathaus.

Nach dem Baustart im März 2026 und der anschließenden Bauphase ist mit dem neuen Wärmenetz eine langfristig angelegte Versorgungsinfrastruktur entstanden, die konsequent auf erneuerbare Energieträger setzt. Herzstück sind zwei Biomassekessel auf Hackschnitzelbasis mit einer Leistung von jeweils 450 Kilowatt. Die Anlage kommt vollständig ohne fossile Spitzenlastkessel aus. Ergänzend wird die bestehende Wärmeproduktion des lokalen Forstbetriebs Fries Strom- und Wärme GbR in das Energienetz eingebunden. Dieser betreibt bereits einen Holzvergaser sowie einen weiteren Biomassekessel.

Nahwärmenetz in Falkenstein nutzt regional verfügbare Biomasse

Durch die Nutzung regional verfügbarer Biomasse bleibt ein wesentlicher Teil der Wertschöpfung vor Ort. Gleichzeitig profitieren die angeschlossenen Gebäude von einer langfristig angelegten Wärmeversorgung, die weniger abhängig von fossilen Energieträgern und deren Preisentwicklung ist. „Mit unserem neuen Nahwärmenetz investieren wir in eine nachhaltige und zukunftssichere Wärmeversorgung für Falkenstein. Bereits 20 Gebäude werden mit jährlich rund 1,9 Millionen Kilowattstunden Wärme versorgt. Durch den Einsatz regionaler Hackschnitzel ersetzen wir rechnerisch rund 190.000 Liter Heizöl pro Jahr, stärken die regionale Wertschöpfung und leisten einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz“, sagt Heike Fries, erste Bürgermeisterin der Marktgemeinde Falkenstein.

Für einen effizienten Anlagenbetrieb sollen eine moderne Mess-, Steuer- und Regelungstechnik sorgen. Ein intelligentes Leitsystem stimmt die Wärmeerzeugung und -verteilung kontinuierlich auf den tatsächlichen Bedarf ab. Für FASTR steht die Inbetriebnahme für den weiteren Ausbau des kommunalen Wärmegeschäfts. Mit der Übernahme der ehemaligen Baywa Energie Dienstleistungs GmbH Ende 2025 hat die Unternehmensgruppe ihre Kompetenzen im Bereich Bioenergie und kommunaler Wärmenetze gezielt erweitert. Unter dem Namen FASTR Kommunal entwickelt und betreibt das Unternehmen heute langfristige Wärmeversorgungslösungen für Kommunen und Stadtwerke.

Quelle: FASTR | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH