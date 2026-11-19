Die Energiequelle GmbH hat in Ennigerloh im Kreis Warendorf mit dem Bau einer Windenergieanlage mit 5,56 Megawatt Leistung begonnen. Es ist das erste Projekt des Unternehmens, das unter das Bürgerenergiegesetz NRW fällt.

Seit dem Baustart im Oktober 2026 lässt Energiequelle die Zuwegung und die Kranstellfläche herstellen. In Ennigerloh entsteht eine Enercon E-160 mit einer Nabenhöhe von 166,6 Metern. Die Anlage ist das erste Projekt der Münsteraner Niederlassung.

Anfang 2027 sollen die Fundamentarbeiten beginnen. Anschließend will Energiequelle den Turm errichten und die Anlage montieren. Die Inbetriebnahme ist für November 2027 geplant.

Erzeugung und Genehmigung der Anlage

Nach Angaben von Energiequelle wird die Anlage jährlich rund 16,5 Millionen Kilowattstunden Strom erzeugen. Das entspricht dem durchschnittlichen Jahresverbrauch von etwa 4.900 Haushalten und ermöglicht eine CO₂-Einsparung von rund 5.700 Tonnen pro Jahr. Die Genehmigung für das Projekt wurde am 28. März 2025 erteilt.

Beteiligung nach dem Bürgerenergiegesetz NRW

Im Rahmen des Gesetzes werden Kommunen sowie Einwohnerinnen und Einwohner vor Ort finanziell am Projekt beteiligt. Marco Richter, Teamleiter Projektmanagement am Energiequelle-Standort in Münster, sieht darin einen besonderen Mehrwert für die Region: „Mit der Anlage in Ennigerloh schaffen wir nicht nur zusätzliche Kapazitäten für die Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien, sondern sorgen auch dafür, dass die Kommunen vor Ort unmittelbar vom Projekt profitieren.“

Wie Solarserver in einer früheren Meldung berichtete, hat der Landtag das Gesetz verabschiedet. Ab dem 1. Januar 2024 müssen Kommunen sowie Anwohnerinnen und Anwohner demnach verpflichtend an den Erträgen aus Windenergie-Projekten beteiligt werden.

Die Energiequelle ist seit 1997 am Markt der Erneuerbaren Energien aktiv. Mit Aktivitäten in Europa und Südafrika hat das Unternehmen nach eigenen Angaben über 850 Anlagen ans Netz gebracht

Quelle: Energiequelle GmbH | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH