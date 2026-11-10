Neue Vorschläge für Abbau von Hürden beim Energy Sharing

Das Bündnis Energy Sharing Allianz hat elf konkrete Vorschläge vorgelegt, damit Bürgerinnen und Bürger erneuerbaren Strom vor Ort gemeinsam nutzen können. Das Energy Sharing ist zwar rechtlich erlaubt, wird in der Praxis aber ausgebremst.

Seit Juni 2026 müssen Netzbetreiber gemäß § 42c Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) die gemeinsame Nutzung von erneuerbarem Strom innerhalb ihres Bilanzierungsgebiets ermöglichen. Doch komplizierte Abrechnungsprozesse, hohe Kosten und fehlende technische Voraussetzungen erschweren Energy Sharing in der Praxis. Die Energy Sharing Allianz, ein breites Bündnis aus Verbänden, Unternehmen und Genossenschaften hat nun elf konkrete Vorschläge vorgelegt, wie sich diese Hürden abbauen lassen, um Energy Sharing in die Praxis zu bringen.

In der Praxis bremsen folgende Hürden:

fehlende massentaugliche Prozesse, die für viele Teilnehmende gleichzeitig funktionieren

schleppender Smart-Meter-Rollout

hohe Kosten für Bilanzierung und Direktvermarktung

fehlende Entlastung durch reduzierte Stromnebenkosten

Forderungen der Energy Sharing Allianz

Die aktuelle Situation führt dazu, dass Energie Sharing für Genossenschaften und Bürgerenergieakteure zu kompliziert oder unwirtschaftlich ist. Damit sich Energy Sharing lohnt, fordert das Bündnis:

verbindliche Bearbeitungsfristen der Verteilnetzbetreiber bei Anfragen

finanzielle Konsequenzen bei Fristüberschreitung

aktive Aufsicht der Bundesnetzagentur über säumige Verteilnetzbetreiber

Zulassung alternativer Abwicklungsmodelle

Weitere Vorschläge betreffen die Kombination mehrerer Erzeugungsanlagen, den Zugang zu Messdaten und die Vergütung überschüssiger Strommengen. „Wer seinen Solarstrom mit der Nachbarschaft teilen will, hängt heute nicht am Gesetz fest, sondern an fehlenden Abläufen bei den Netzbetreibern“, sagt Susanne Jung, Geschäftsführerin vom Solarenergie-Förderverein Deutschland e.V. (SFV). „Solange Verzögerungen folgenlos bleiben, ändert sich daran nichts. Fristen mit Konsequenzen sind der Hebel, der Energy Sharing in die Fläche bringt.“ Der SFV ist Teil der Energy Sharing Allianz

Kurzfristig sehen die Unterzeichnenden vor allem die Bundesnetzagentur in der Verantwortung. Für weitere Verbesserungen am gesetzlichen Rahmen ist der Gesetzgeber gefragt. Die beteiligten Organisationen bieten ihre Unterstützung bei der praktischen Umsetzung an.

Das Thesenpapier „Energy Sharing in die Praxis bringen: 11 Vorschläge“ der Energy Sharing Allianz ist unter diesem Link zu finden.

Der Solarserver berichtet regelmäßig über die Entwicklung beim Energy Sharing:

Quelle: BBEn | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH