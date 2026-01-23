Was geht mit Energy Sharing, Frau Strippchen?

Foto: Dena Lisa Strippchen ist Dena-Expertin für Energy Sharing, Mieterstrom und gemeinschaftliche Gebäudeversorgung.

Die Politikwissenschaftlerin Lisa Strippchen arbeitet bei der Deutschen Energie-Energieagentur (Dena) als Senior Expertin für Stromerzeugung. Ihre Themen sind vor allem Mieterstrom, gemeinschaftliche Gebäudeversorgung und Energy Sharing. Letzteres wurde 2025 im Energiewirtschaftsgesetz verankert. Welche Chancen sich daraus ergeben, erforscht Sie im Rahmen des dena-Projekts Forum EnShare. Im Interview geht’s um die aktuellen Möglichkeiten durch Energy Sharing, das laut gesetzlicher Vorgabe ab Juni 2026 starten kann.