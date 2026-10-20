Emsys VPP: Virtuelles Kraftwerk mit Batteriespeichern für Litauen

Der Oldenburger Spezialist Emsys realisiert ein virtuelles Kraftwerk in Litauen. Das bindet Batteriespeicher als Lieferanten von Ausgleichsenergie ein.

Die Oldenburger Emsys VPP realisiert für das litauische Unternehmen Ignitis ein virtuelles Kraftwerk. Jüngstes Element sei die Bereitstellung von Ausgleichsenergie für den baltischen Strommarkt. Wie Emsys mitteilte, schaffen die Partner durch die Integration von Batteriespeichersystemen in das VPP die digitale Infrastruktur, die zur Unterstützung der Frequenzregelung und zur Stabilisierung des litauischen Stromnetzes erforderlich ist.

Die Systemstabilität hat seit der Synchronisierung Estlands, Lettlands und Litauens mit dem kontinentaleuropäischen Stromnetz im Februar 2025 weiter an Bedeutung gewonnen. Am 8. Februar 2025 trennten sich die baltischen Staaten vom russisch kontrollierten IPS/UPS-System und schlossen sich dem kontinentaleuropäischen Synchronraum (ENTSO-E) an. Dieser Übergang bringe neue Anforderungen an die Frequenzregelung und den Ausgleich kurzfristiger Schwankungen im Stromnetz mit sich.

„Durch den Ausbau unserer Partnerschaft mit Ignitis schaffen wir neue Möglichkeiten, flexible Anlagen im Handel mit erneuerbaren Energien und zur Netzstabilisierung einzusetzen“, sagt Eike Arndt, Geschäftsführer von Emsys VPP. „Insbesondere Batteriespeichersysteme können sehr schnell auf Veränderungen im Netz reagieren und spielen daher eine Schlüsselrolle bei der Erhöhung der Flexibilität des Stromnetzes.“

VPP seit 2024

Ignitis und emsys VPP arbeiten seit 2024 zusammen. Das Virtuelle Kraftwerk wurde ursprünglich implementiert, um die Direktvermarktung des rund 650-MW-Portfolios von Ignitis zu unterstützen. Die Zusammenarbeit umfasst auch Erzeugungsprognosen für das Wind- und Solarportfolio.

Um am Ausgleichsmarkt teilnehmen zu können, müssen die entsprechenden Anlagen technisch angeschlossen und vorqualifiziert sein. Zudem müssen sie an das Steuerungssystem des litauischen Übertragungsnetzbetreibers Litgrid angeschlossen sein. Der aktuelle Projektschwerpunkt liegt auf automatischen und manuellen Frequenzwiederherstellungsreserven (aFRR und mFRR). Zukünftig ließe sich die Lösung auf weitere Flexibilitätsquellen wie Wind- und Solarkraftwerke ausweiten.

„Die Erweiterung des VPP um das Ausgleichsleistungsmodul ist ein wichtiger nächster Schritt in unserer Zusammenarbeit mit emsys VPP“, sagt Aivaras Slivikas, Leiter des Kurzfristhandels bei Ignitis. „Durch die Bündelung von Batteriespeichersystemen in unserem Virtuellen Kraftwerk können wir präziser und flexibler auf den täglichen Bedarf der Strom- und Ausgleichsmärkte reagieren.“

Ausgleichsenergie gleicht kurzfristige Schwankungen zwischen Stromerzeugung und -verbrauch aus und trägt so dazu bei, eine stabile Netzfrequenz von 50 Hz aufrechtzuerhalten. Sinke die Erzeugung unerwartet, lasse sich positive Ausgleichsenergie aktivieren, etwa durch Eispeisung von Energie aus Speichersystemen ins Netz. Der umgekehrte Fall ist ebenso möglich.

Die erforderliche Reaktionszeit bestimmt, ob Frequenzeinhaltungsreserven (FCR), automatische Frequenzwiederherstellungsreserven (aFRR) oder manuelle Frequenzwiederherstellungsreserven (mFRR) zum Einsatz kommen. Diese Dienste arbeiten in unterschiedlichen Zeiträumen und sorgen gemeinsam für die Wiederherstellung des Gleichgewichts im Stromnetz.

Das Projekt erhalte ferner vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie im Rahmen des Programms „Lösungen für erneuerbare Energien“ der Deutschen Energielösungsinitiative eine Förderung.

Quelle: Emsys VPP | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH