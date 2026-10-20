Wie Beton Solarenergie speichert und für Energieautarkie sorgt

In Memmingen haben Planer ein Firmengebäude gebaut, bei dem die Hülle als Speicher überschüssiger Solarenergie dient. Der Neubau erreicht eine Energieautarkie von mehr als 90 Prozent.

Das Energieplanungs-Unternehmen Raum-K hat ein Konzept für einen Gewerbeneubau umgesetzt, bei dem der Beton als zentraler Speicher überschüssiger Sonnenenergie einer Photovoltaik-Anlage dient. Wie das Unternehmen mitteilte, erreicht das Gebäude damit einen Energieautarkie von mehr als 90 Prozent. Es handele es sich um ein Gewerbegebäude mit rund 2.400 Quadratmetern Büro- und Lagerfläche. Es biete Platz für fünf Unternehmen sowie rund 45 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das Energiekonzept basiere konkret auf Photovoltaik, Batteriespeicher, Sole-Wärmepumpen, Klimadecken, einer Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung und der thermischen Speicherfähigkeit der Gebäudemasse.

Nach den ersten acht Monaten im Betrieb zeige sich, dass der Neubau die Erwartungen an Energieeffizienz, Raumklima und Nutzerkomfort erfülle. Ein zentraler Bestandteil des Raum-K-Gebäudeenergiekonzeptes sei die Kombination aus vollflächiger Klimadecke und thermisch aktivierter Gebäudemasse. Dabei übernehme die Klimadecke die effiziente und gleichmäßige Temperierung der Räume, während die Gebäudemasse thermische Energie einlagere und sie bedarfsgerecht wieder abgebe.

Für diese Aufgabe wurden Decken und die Bodenplatte besonders gedämmt, sodass sich die im Bauteil gespeicherte thermische Energie über einen Zeitraum von ca. 10 Tagen nutzen lasse. Beton besitze zwar eine geringere spezifische Wärmespeicherkapazität als Wasser. Da er aber bereits Bestandteil der Gebäudekonstruktion sei, lasse er sich ohne großen zusätzlichen Aufwand als Speicher aktivieren. Ein anderer Speicher müsste dagegen, als zusätzliche technische Anlage errichtet werden.

Massespeicher puffert PV-Erzeugung

Der Neubau lagere überschüssige PV-Energie im Beton ein und nutze sie zeitversetzt. Damit seien Erzeugung und Verbrauch entkoppelt und das Gebäude für mehrere Tage autark. Nach den ersten acht Monaten bestätigen die vorliegenden Zahlen einen Autarkiegrad von bis zu 95 % für Kühlung und Heizung. Die Voraussetzung dafür liefere die thermische Nutzung der Gebäudemasse. Die Regelung erfolge vollautomatisch über die Gebäudesteuerung.

Armin Bühler, Mitinhaber der Klima Top GmbH und Mitentwickler des Raum-K-Gebäudeenergiekonzeptes erklärt dazu: „Entscheidend ist weniger die Optimierung einzelner Komponenten, sondern deren Abstimmung aufeinander und ihr Zusammenspiel im Gebäude.“

PV- und Sole-Wärmepumpen

Die Photovoltaik auf Dach und an den Fassaden verfüge ferner über eine Gesamtleistung von ca. 200 Kilowatt Spitzenleistung (kWp) und liefere den wesentlichen Teil der vor Ort verbrauchten Energie. Sie versorge unter anderem zwei Sole-Wärmepumpen, die mit der im Erdreich vorhandenen Wärme das Gebäude beheizen. Bei einer bisherigen Vorlauftemperatur von 26 °C erreichen diese nach den jetzigen Erfahrungen einen COP von sieben bis acht. Im Sommer diene die in den rund elf Metern tiefen Brunnen vorhandene Grundtemperatur von etwa 11 °C der „stillen Kühlung“ vom Gebäude. Kühlung und Heizung werden über die in den Räumen installierten, vollflächigen Klimadecken gewährleistet, lautlos und ohne Zugluft.

Der im ursprünglichen Energiekonzept auf dem Grundstück vorgesehene netzdienliche Stromspeicher mit einer Kapazität von sieben Megawattstunden (MWh) sei aus regulatorischen Gründen entfallen. Dessen Abwärme sollte eigentlich zur Gebäudebeheizung beitragen. Armin Bühler bewertet den nicht realisierten Speicher zwar als verpasste Chance, sieht die Effizienz des Gebäudekonzeptes dadurch jedoch nicht infrage gestellt. „Die Erfahrungen aus dem laufenden Betrieb zeigen, dass die dass die Abwesenheit des Speichers keine wesentlichen Auswirkungen auf unser Energiekonzept hat, das auch ohne die ursprünglich vorgesehene Abwärmenutzung mit über 90 Prozent Heiz- und Kühl-Autarkie sehr gut funktioniert.“

Heizen und Kühlen mit der Klimadecke

Alle Decken des Gebäudes seien vollflächig mit der patentierten Raum-K-Klimadecke ausgestattet. Armin Bühler erklärt dazu: „Das angenehme Temperaturgefühl erreichen wir durch einen hohen Anteil von Strahlungswärme, der bei unseren Klimadecken bei ca. 97 Prozent liegt. Dadurch erreichen wir bei niedrigen Systemtemperaturen eine Temperatur, die gefühlt über der tatsächlichen Raumtemperatur liegt”. Zur Kühlung werde den Räumen über die Decke Wärme entzogen, aus dem Gebäude transportiert und über einen Wärmetauscher an das Grundwasser abgegeben. Darüber hinaus übernehme die Raum-K‑Klimadecke auch akustische Aufgaben.

Die Praxiserfahrung zeige: Die Photovoltaikanlagen auf Dächern und an Fassaden erzeugten ausreichend Strom für die Gebäudetemperierung, während die Gebäudemasse als thermischer Pufferspeicher arbeite und Schwankungen in der PV-Erzeugung bis zu 10 Tage ausgleichen könne.

Für die Raum-K und ihre Partnerunternehmen sei das Thema damit aber noch nicht abgeschlossen. Sie sehen das Gebäude als ein Praxisprojekt, um zu testen, prüfen und Erfahrungen zu sammeln.

Der integrierte Ansatz des Raum-K-Gebäudeenergiekonzepts sei dabei nicht auf Gewerbebauten beschränkt. Er lasse sich ebenso im Wohnungsbau und bei Bestandsgebäuden einsetzen. Ziel sei in allen Fällen, die Abhängigkeit von extern bezogener Energie und damit auch von schwankenden Energiepreisen zu reduzieren und zugleich den Gebäudewert zu steigern. Energiekosten rückten damit stärker in den Hintergrund.

Quelle: Raum-K | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH