Wärmepumpen: Thermondo expandiert ins Mehrfamilienhaus

Die Berliner Thermondo will künftig auch im Gebäudebestand Mehrfamilienhäuser mit Wärmepumpen ausrüsten. Dazu hat die Gesellschaft einen neuen Geschäftsbereich gegründet.

Wärmepumpenspezialist Thermondo erweitert sein Geschäft. Neben Ein- und Zweifamilienhäuser will das Berliner Unternehmen nun auch seine Elektrifizierungslösungen im Mehrfamilienhaus unterbringen. Wie die Gesellschaft mitteilte, hat sie für das neue Angebot eine eigene Geschäftseinheit gegründet. Die Thermondo energy solutions GmbH richte sich an Immobilienunternehmen, Einzelimmobilienhalter, Hausverwaltungen und Wohnungseigentümergemeinschaften. Sie biete diesen Kundengruppen den Wechsel auf die Wärmepumpe in Mehrfamilienhäusern mit vier bis zu 20 Wohneinheiten an.

Mit der neuen Gesellschaft will Thermondo neben dem Kerngeschäft auch komplexere Immobilienlösungen erschließen. Die Leitung des Geschäftsfeldes übernehme Hannes Schwarzer, der seit mehr als drei Jahren bei Thermondo für Venture Development zuständig sei. Ziel sei es, das Angebot für die Wohnungswirtschaft schrittweise zu skalieren.

Das Angebot decke das Komplettpaket aus Beratung, Planung, Fördermittelservice, Installation und Wartung ab. Thermondo verantworte die Beratung, Projektsteuerung und Koordination der Bauvorhaben. Für Planung, Installation sowie Wartung und Service arbeite das Unternehmen mit ausgewählten Partnerunternehmen zusammen.

Bisher 18.000 Wärmepumpen eingebaut

Zur Verfügung stehen Wärmepumpen des Partners Buderus ebenso wie Modelle anderer europäischer Hersteller. Die Dimensionierung der Anlagen erfolge ferner anhand des konkreten Wärmebedarfs des jeweiligen Objekts. Als Ergänzung biete die neue Gesellschaft auch Photovoltaik-Anlagen an. Perspektivisch seien zudem Mieterstrom-Lösungen vorgesehen.

Thermondo habe bereits eine zweistellige Zahl von Wärmepumpen-Projekten in Mehrfamilienhäusern umgesetzt. Das Angebot konzentriere sich auf die Regionen Berlin-Brandenburg, Bayern und Nordrhein-Westfalen. Für die Skalierung baue Thermondo das Partnernetzwerk sowie die Beratungs- und Angebotsprozesse aus. Für den neuen Geschäftsbereich habe die Gesellschaft erfahrene Kundenberater:innen eingestellt und gezielt für die Beratung der Immobilienwirtschaft geschult.

„Im Einfamilienhausbestand haben wir über 18.000 Wärmepumpen installiert und wachsen profitabel”, sagt Felix Plog, CEO von Thermondo. “Mit Thermondo energy solutions nehmen wir jetzt Mehrfamilienhäuser ins Visier. Der Markt steht noch ganz am Anfang und hat enormes Potenzial. Über die Immobilienwirtschaft erreichen wir damit Tausende Mieterhaushalte. Vom Umstieg profitieren beide Seiten. Mit der Wärmepumpe entfällt die CO2-Abgabe aufs Heizen, die Eigentümer und Mieter heute gemeinsam tragen. Ich bin überzeugt: Das Geschäft wird stark wachsen und thermondo als Qualitätsführer der Heimelektrifizierung stärken.“

Quelle: Thermondo | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH