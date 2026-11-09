Batteriespeicher und Photovoltaik: André Haubrock neuer Geschäftsführer bei Powerlines Energy Solutions

Der Spezialist für den Stromnetzbau, die Powerlines Group, will mit der Powerlines Energy Solutions GmbH auch im Bereich E-Mobilität, Batteriespeicher (BESS) und Photovoltaik wachsen. André Haubrock verstärkt die dreiköpfige Geschäftsführung.

Die Powerlines Group bündelt ihre Kompetenzen für E-Mobilität, Batteriespeichersysteme (BESS) und Photovoltaik in der Powerlines Energy Solutions GmbH. Mit André Haubrock als neuem Geschäftsführer will das Unternehmen sein Angebot für integrierte Energie- und Dekarbonisierungslösungen ausbauen. Dabei soll die Kompetenz der Powerlines Group bei Stromleitungsbau, Netzanschlüssen und elektrischer Infrastruktur in die Planung und Verwirklichung moderner Batteriespeicher-, Photovoltaik- und Ladeinfrastrukturlösungen einfließen.

„Aufbauend auf unserer langjährigen Vorreiterrolle bei der Elektrifizierung von Infrastruktur ist die Gründung der Powerlines Energy Solutions ein wichtiger Schritt unserer Wachstumsstrategie. Der Ausbau von Batteriespeichersystemen ist entscheidend für den Erfolg der Energiewende und die langfristige Stabilität der europäischen Energieversorgung. Mit unserer Erfahrung in Netzinfrastruktur, Engineering und Projektumsetzung sind wir der logische Partner für integrierte Lösungen in den Bereichen E-Mobilität, Batteriespeicher und Photovoltaik“, sagt Berthold Bartsch, CEO der Powerlines Group.

André Haubrock als erfahrener BESS-Manager verstärkt Geschäftsführung

Haubrock verstärkt bei Powerlines Energy Solutions seit Anfang November das Geschäftsführungsteam. „Unser operativer Anspruch ist klar: Wir begleiten Unternehmen und öffentliche Auftraggeber über den gesamten Lebenszyklus ihrer Energieinfrastruktur – von Netzanschlussplanung und Engineering über Beschaffung und Realisierung bis zu Betrieb und lokalem Service. André Haubrock gehört zu den Pionieren im BESS-Sektor und wird unsere integrierte Umsetzungskompetenz auch in diesem dynamisch wachsenden Segment weiter ausbauen, unsere Leistungen im Markt verankern und das Geschäft skalieren“, so Thomas Tschachler, Prokurist der Powerlines Energy Holding. Haubrock ist neben Thomas Tschachler und Ilhami Yücel Geschäftsführer der Powerlines Energy Solutions.

André Haubrock bringt bei Powerlines seine langjährige Führungserfahrung in technologiegetriebenen Industrie- und Energiemärkten ein. Zuletzt war er CEO und Mitglied des Vorstands der Intilion AG, einem international ausgerichteten Systemanbieter für stationäre Lithium-Ionen-Energiespeicher. In seiner Gesamtverantwortung für Strategie und Organisation, Vertrieb, Technik und Operations steuerte er auch den Ausbau eines EPC- und serviceorientierten Geschäftsmodells. Diese Erfahrung bringt er nun in den Aufbau und die Skalierung der integrierten B2B-Lösungen von Powerlines Energy Solutions ein.

Powerlines Energy Solutions will Lösungen für komplexe Energieprojekte anbieten

Das Angebot von Powerlines Energy Solutions richtet sich insbesondere an Unternehmen und öffentliche Auftraggeber mit komplexen Energie- und Infrastrukturaufgaben, insbesondere Logistik- und Flottenbetreiber, Gewerbe- und Industriestandorte, Immobilienentwickler, Stadtwerke, Utilities und EPC-Partner. Kunden können schlüsselfertige Gesamtlösungen oder einzelne Leistungsmodule beziehen. „Unsere Aufgabe ist es, aus Technologie eine dauerhaft verfügbare Energielösung zu schaffen. Dafür müssen Netzanschluss, Engineering, Genehmigung, Umsetzung und Service von Beginn an zusammengedacht und integriert realisiert werden. Ich freue mich, gemeinsam mit den Teams von Powerlines diese Kompetenz im Markt sichtbar zu machen und das Geschäft mit E-Mobility, Batteriespeichern und Photovoltaik konsequent auszubauen“, sagt André Haubrock.

Quelle: Powerlines | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH