Grüner Strom Label unterstützt Energiewende-Projekte beim Deutschen Roten Kreuz

Mit seinem Energiewende-Fonds unterstützt der Zertifizierer Grüner Strom Label Photovoltaik-Anlagen, Batteriespeicher, Energieeffizienzmaßnahmen oder nachhaltige Mobilitätsangebote von Einrichtungen des Deutschen Roten Kreuzes.

Das Deutsche Rote Kreuz und Grüner Strom Label e.V. starten eine Kooperation. Mit der Zusammenarbeit wollen beide Organisationen ihr Engagement für die Energiewende stärken und konkrete Klimaschutzmaßnahmen in Einrichtungen des Deutschen Roten Kreuzes fördern.

Herzstück der Kooperation ist der Energiewende-Fonds von Grüner Strom Label. Aus diesem Fonds konnten Einrichtungen des Deutschen Roten Kreuzes rund 100.000 Euro für konkrete Projekte erhalten, beispielsweise für Photovoltaik-Anlagen, Batteriespeicher, Energieeffizienzmaßnahmen oder nachhaltige Mobilitätsangebote. Die Gelder stammen aus den Beträgen, die Anbieter von Grüner Strom- und Grünes Gas-zertifizierten Tarifen verpflichtend in Energiewende-Projekte investieren müssen. Bisher konnten die Labels mehr als 2.100 Projekte mit über 117 Millionen Euro kofinanzieren.

„Das Besondere am Grüner Strom- und Grünes Gas-Label ist, dass die Wahl eines zertifizierten Tarifs direkt neue Energiewende-Projekte unterstützt. Über unseren Energiewende-Fonds konnten bereits zahlreiche Maßnahmen für die Energiewende umgesetzt werden. Mit dem Deutschen Roten Kreuz gewinnen wir nun einen starken Partner, um diese Wirkung auch im sozialen Bereich weiter auszubauen und konkrete Projekte vor Ort zu unterstützen“, sagt Nina Cernohorsky, Leiterin Grüner Strom-Zertifizierung beim Grüner Strom Label.

Die Resonanz auf den Förderaufruf war groß: Innerhalb kürzester Zeit haben sich 15 Einrichtungen des Deutschen Roten Kreuzes mit 44 Projektideen um eine Förderung aus dem Energiewende-Fonds beworben. Aufgrund der hohen Nachfrage waren die bereitgestellten Fördermittel bereits innerhalb kurzer Zeit vollständig gebunden, sodass man die Antragsannahme frühzeitig beenden musste. Die hohe Beteiligung unterstreicht das große Interesse an Klimaschutz- und Energiewende-Maßnahmen innerhalb des Deutschen Roten Kreuzes (DRK).

Quelle: Grüner Strom Label | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH