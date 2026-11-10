Unabhängigkeit und Resilienz als Erfolgsfaktor für C&I Solar

Gewerbe und Industrie nutzen Photovoltaik und Batteriespeicher mit intelligentem Energiemanagement, um Energiekosten zu senken und gleichzeitig die Versorgungssicherheit zu erhöhen.

Energieunabhängigkeit bedeutet für Unternehmen heute weit mehr als möglichst viel Solarstrom zu erzeugen. Für Gewerbe und Industrie (C&I) geht es darum, Energiekosten zu senken, Versorgungssicherheit zu erhöhen und Netzabhängigkeit zu reduzieren. Deswegen haben sich Photovoltaik, Batteriespeicher und intelligente Steuerungssysteme zu einer integrierten Energieinfrastruktur entwickelt.

Jeder Standort hat andere Voraussetzungen und unterscheidet sich hinsichtlich Lastprofil, verfügbarer PV-Fläche, Netzanschluss und Anspruch an die Versorgungssicherheit. Diese Faktoren bestimmen, welche Lösung wirtschaftlich und technisch sinnvoll ist.

Von der PV-Anlage zum Energiesystem

Klassische netzgekoppelte PV-Anlagen sind der Einstieg, stellen heute aber nicht mehr die optimale Lösung dar. Gerade bei gewerblichen Lastprofilen liegt erhebliches Potenzial jenseits der reinen Solarstromerzeugung. Es kann sinnvoll sein, mit reinem Solarstrom zu starten und später zu erweitern. Der Hersteller GoodWe bietet hier einen günstigen Einstieg mit den „Battery-Ready“-Wechselrichtern der ETR-Serie, die später ohne großen Aufwand mit Speichern erweitert werden können. Das Batteriespeichersystem (BESS) stellt überschüssige Energie dann bereit, wenn sie tatsächlich benötigt wird. Dadurch steigt der Eigenverbrauch und der Netzbezug kann gezielt reduziert werden.



Das wird besonders für Unternehmen mit hohen Leistungsspitzen relevant. Beim Peak Shaving übernimmt die Batterie einen Teil der Last während verbrauchsintensiver Zeiträume. Dadurch müssen auftretende Leistungsspitzen nicht allein vom Netz bedient werden und die damit verbundenen besonders hohen Netzentgelte werden reduziert.

Verfügbarkeit möglich machen

Kosteneffizienz ist nur eines der Ziele, die Unternehmen verfolgen. Betriebe, Rechenzentren, Krankenhäuser und andere kritische Einrichtungen benötigen Verfügbarkeit. Ein entsprechend ausgelegtes Speichersystem kann kritische Verbraucher bei einem Netzausfall weiter versorgen. Für einen vollständigen Inselbetrieb steigen allerdings die Anforderungen. Das System muss Spannung und Frequenz eigenständig stabilisieren können. Dafür sind netzbildende Wechselrichter beziehungsweise Power Conversion Systems (PCS) und ein leistungsfähiges Energiemanagement erforderlich.

Aus PV-Anlage und Speicher wird ein Inselsystem (Microgrid), das unabhängig vom öffentlichen Netz betrieben werden kann. Je nach Auslegung kann die Versorgung über Stunden oder länger aufrechterhalten und bei Bedarf durch weitere Energiequellen ergänzt werden.

Resilienz ist das Ziel

Es geht nicht mehr darum möglichst wenig Energie aus dem Netz zu beziehen. Betriebe wollen an ihren Standorten flexibel und kontrollierbar auf unterschiedliche Netz-, Preis- und Betriebssituationen reagieren können. Globale Konflikte, politische Veränderungen und netzbedingte Schwankungen stellen heute echte Risiken dar.

Dafür braucht es skalierbare C&I-Lösungen, die PV-Erzeugung, Batteriespeicher, PCS und intelligente Steuerung vereinen. Anbieter wie GoodWe bieten hierfür ein komplettes Portfolio von Wechselrichtern, leichten BIPV-Modulen bis hin zu integrierten Energiespeichersystemen mit netzbildenden On- und Off-Grid-Lösungen.

So wird aus Solarenergie ein strategisches Instrument für Gewerbe und Industrie zur Senkung von Energiekosten und Steigerung der operativen Resilienz.

GoodWe bietet noch bis zum 31. Dezember kostenlose Unterstützung bei der Inbetriebnahme und einmalige Gesundheitsinspektion für C&I-Speichersystem: GoodWe C&I Service Boost Kampagne

Quelle: Goodwe Europe GmbH