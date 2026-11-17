+++ EEG – wie einig ist sich die Koalition? +++ Bundeshaushalt knausert bei Energie +++ PV-Branche zwischen Bangen und Aufbruch +++ Martin Winkler (Clearingstelle EEG): EEG in Zeiten des Übergangs +++

Dies sind die Schwerpunktthemen der Solarthemen-Ausgabe Nr. 605 vom 17. November 2026, die heute erschienen ist:

EEG – wie einig ist sich die Koalition?

Für Photovoltaik-Kleinanlagen soll eine EEG-Förderung erhalten bleiben. Dieses und weitere Details einer vorläufigen Verständigung zwischen CDU/CSU und SPD in der laufenden EEG-Novelle sind durch ein Leak bekannt geworden. Ob es tatsächlich so kommt und wann, bleibt ungewiss.

PV-Branche zwischen Bangen und Aufbruch

Wenn der Bundestag über Energiepolitik diskutiert, verbinden sich damit Existenzfragen. So hängt von der Novelle des Erneuerbaren-Energien-Gesetzes (EEG) ab, wie gut die Auftragslage für Installateure, Groß­händ­ler und Hersteller künftig ist. Kritisch kann es im 1. Quartal 2027 werden. Doch bei manchen Handwerker:innen ist das Auftragsbuch schon gut gefüllt – auch, weil sie Preisabschläge hinnehmen.

Martin Winkler von der Clearingstelle EEG|KWKG im Interview: EEG in Zeiten des Übergangs

Der Jurist Martin Winkler arbeitet seit mehr 19 Jahren für die Clearingstelle EEG|KWKG, seit Oktober 2019 als deren wissenschaftlicher Leiter. Die Clearingstelle befasst sich im Auftrag des Bundes nit Rechts- und Streitfragen zum Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) und KWK-Gesetz. Die Solarthemen sprachen mit ihm über die drohende Rechtslücke, falls das EEG 2027 bis Anfang 2027 noch nicht von der EU-Kommission genehmigt worden sein sollte.

Bundeshaushalt knausert bei Energie

Mit der Bereinigungssitzung zum Bundeshaushalt haben die Haushaltspolitiker:innen des Bundesta­ges in der Nacht zum vergangenen Freitag auch für den Energiebereich die finanziellen Möglichkeiten abge­steckt. Viel mehr Geld bewilligt der Bundestag nun für E-Auto-Kaufprämien, etwas mehr für Wärmepum­pen. Und für die vom Kanzler versprochene Strom­steu­ersenkung blieb noch ein Hintertürchen offen.

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