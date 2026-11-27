Die Badenova AG & Co. KG plant die erste Stromeinspeisung zum Jahreswechsel 2026/2027. Für den Windpark Sirnitz/Dreispitz östlich von Müllheim rechnet das Unternehmen mit einem Jahresertrag von 70 Millionen Kilowattstunden.

Im Windpark Sirnitz/Dreispitz sind nach Unternehmensangaben zwei der fünf Windenergieanlagen mechanisch fertiggestellt. An D1 laufen die Arbeiten zur Inbetriebnahme. Die übrigen drei Anlagen will Badenova in den kommenden Wochen fertigstellen. Der weitere Baufortschritt hängt laut Unternehmen von der Witterung ab. Die Anlagenstandorte liegen auf 800 bis 1.100 Metern Höhe.

Letzte Rotorblatttransporte zum Windpark Sirnitz/Dreispitz

Badenova kündigt in seiner Mitteilung vom 27. November an, die letzten Rotorblätter in der darauffolgenden Woche anzuliefern. Damit endet der Transport der Großkomponenten. Anschließend sollen die Straßen wieder uneingeschränkt befahrbar sein. Bei den Rotorblatttransporten kam es seit Mitte August zu zeitweisen Sperrungen auf der L131. Für die Fahrt über die engen und kurvenreichen Straßen luden die Transportteams die Bauteile auf Spezialfahrzeuge um. Die Turmsegmente gelangten über die Logistikfläche bei Wembach zu den Anlagenstandorten.

Im Sommer wurde nach Unternehmensangaben ein Rotorblatt beim Transport beschädigt. Das in Portugal gefertigte Ersatzblatt kam per Schiff in die Niederlande und von dort über den Rhein nach Kehl. Anschließend brachten es die Transportteams über die Umladeflächen im Markgräflerland zum Windpark. Laut Badenova blieb das Projekt trotz des Zwischenfalls im Zeitplan.

Änderungsgenehmigung für Enercon E-175

Laut Projektseite genehmigte das Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald im Oktober 2024 den Bau der fünf Windenergieanlagen. Am 28. November 2025 folgte die Änderungsgenehmigung für den Anlagentyp E-175 von Enercon. Badenova nennt technische und logistische Gründe für den Wechsel vom ursprünglich vorgesehenen Modell des Herstellers Vestas. Im Frühjahr 2025 begann der Bau der Wege und Kranstellflächen. Am 23. März 2026 starteten die Fundamentarbeiten für die fünf Anlagen.

Rückbau der Umlade- und Montageflächen

In den kommenden Monaten sollen die vorübergehend genutzten Umladeflächen in Wembach und Schweighof schrittweise zurückgebaut werden. Nach Abschluss der Bauarbeiten will Badenova auch die nicht mehr benötigten Montageflächen und die temporären Wegeverbreiterungen im Windpark zurückbauen und rekultivieren. Die Maßnahmen stimmt das Unternehmen mit den zuständigen Behörden ab.

Quelle: Badenova AG & Co. KG | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH