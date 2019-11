Photovoltaik: Spatenstich im Kohlerevier

Die französische Tochter der saarländischen Montansolar hat mit dem Bau einer Photovoltaik-Freiflächenanlage auf dem ehemaligen Kohlerevier Terril Wendel begonnen. Bürger aus der Region können sich daran beteiligen.

Mit einem offiziellen Spatenstich beginnt die französische Firma PSTW SAS, ein Tochterunternehmen der Montansolar GmbH, am Dienstag, 3. Dezember, mit dem Bau des Solarparks auf dem früheren Kohleabbaugebiet Terril Wendel. Die Bürger, Gebietskörperschaften und Unternehmen der Moselle und umliegenden Departements können sich finanziell daran beteiligen. Über Details hatte der Solarserver bereits im September berichtet.

Wie Montansolar mitteilte, entsteht die Photovoltaik-Freiflächenanlage Terril Wendel im Departement Moselle auf der ehemaligen Kohlenhalde in den Gemeinden Forbach und Petite-Rosselle. Mit einer installierten Leistung von 17 MWp wird die Photovoltaikanlage Terril Wendel etwa 18.169 MWh pro Jahr erzeugen, was dem jährlichen Stromverbrauch von mehr als 2.600 in Frankreich lebenden Menschen entspricht, und die Freisetzung von mehr als mehr als 10.432 Tonnen CO 2 pro Jahr in die Atmosphäre verhindern.

Das Projekt Terril Wendel habe einen Zuschlag aus der nationalen Ausschreibung CRE 4.2 erhalten. Im Rahmen der Finanzierung dieses Projekts habe sich Montansolar dazu verpflichtet, eine Bürgerfinanzierung durchzuführen. Bereits ab zehn Euro können Bürger dabei sein.

Insgesamt können sich die Bürger über die Plattform enerfip.fr bis zu einer Höhe von bis zu 1.150.000 Euro am Projekt beteiligen. Gemäß den von der Energieregulierungskommission festgelegten Bedingungen ist die Investition den Bewohnern des Département Moselle und den benachbarten Départements Meurthe-et-Moselle und Bas-Rhin vorbehalten.

27.11.2019 | Quelle: Montansolar | solarserver.de © EEM Energy & Environment Media GmbH