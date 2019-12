Edisun startet Bau von PV-Großanlage in Portugal

Der Schweizer Solarparkentwickler Edisun baut einen 49 Megawatt (MW) starken Photovoltaik-Park in Portugal. Der Solarstrom soll am Markt verkauft werden.

Der Schweizer Solarparkentwickler Edisun Power AG hat mit dem Bau eines Photovoltaik-Großprojektes begonnen. Wie die Firma mitteilte, handelt es sich dabei um ein 49 MW Vorhaben im Nordosten von Portugal.

Nach dem Erhalt der Baugenehmigung Ende November habe der Bau am 6. Dezember begonnen. Der Anschluss an das Stromnetz sei im Verlauf der zweiten Jahreshälfte 2020 geplant.



Die PV-Anlage werde Energie ohne staatliche Subventionen oder Einspeisetarife produzieren. Der Strom soll am Markt verkauft werden. Die Gestehungskosten seien im Vergleich zu den aktuellen Strompreisen in Portugal „sehr attraktiv“. Zur Absicherung der Erträge sei für die ersten Betriebsjahre ein PPA (Power Purchase Agreement) abgeschlossen worden. Das enthalte preislich feste Abnahmeverpflichtungen.

Die Anlage werde auf einer Fläche von rund 65 Hektar in der Region Mogadouro jährlich 80 Millionen Kilowattstunden Strom produzieren.

Für ein zweites PV-Projekt mit 23 MW Leistung in der Nachbarschaft rechnet Edisun Power ebenfalls in Kürze mit dem Baubeginn.

Das Schweizer Unternehmen betrieb laut eigenen Angaben Anfang 2018 in Europa 37 PV-Anlagen mit einer Leistung von 34,7 Megawatt (MW). In Deutschland waren es acht mit einer Leistung von 5,7 MW.

Zu weiteren Expansion seines Portfolios hatte Edisun erst kürzlich eine Kapitalerhöhung durchgeführt.

9.12.2019 | Quelle: Edisun Power | solarserver.de

© EEM Energy & Environment Media GmbH