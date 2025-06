Photovoltaik-Montagesystem von Schletter für 100-MW-Küstensolarpark in Südkorea

In einem Vogelschutzgebiet an der Küste Südkoreas ist ein Solarpark mit 100 MW Leistung gebaut worden. Das Montagesystem, das starken Küstenwinden und hoher Salzbelastung standhalten muss, kommt von Schletter.

In Südkorea ist einer der größten küstennahen Photovoltaik-Solarparks mit 100 Megawatt Leistung entstanden. Neben der Größe des Projekts war vor allem der Standort der Anlage bemerkenswert: Das Projekt liegt auf trockengelegtem Küstenland in einem Vogelschutzgebiet. Das bedeutet hohe Anforderungen an Planung, Statik und Bauausführung. Auftraggeber war das koreanische Energieunternehmen SK E&S, Bau und Umsetzung verantwortete Hanwha Solutions als EPC-Dienstleister. Schletter hat das Photovoltaik-Montagesystem nach Südkorea geliefert.

Der Solarpark erstreckt sich über ein rund 990.000 Quadratmeter großes, aufgeschüttetes Salzwassergebiet in der Nähe von Dangjin an der Westküste Südkoreas. Es liegt in einem ausgewiesenen Vogelschutzgebiet, in dem jedes Jahr zehntausende Zugvögel überwintern. Zum Schutz dieses sensiblen Lebensraums galt während der Hauptzugzeit von Dezember bis Februar ein behördlich angeordneter Baustopp, den man bei den Planungen berücksichtigen musste. Außerhalb dieses Zeitraums hat man die Installationsarbeiten so schonend und zügig wie möglich durchgeführt, um die Tierwelt möglichst wenig zu beeinträchtigen. So erfolgte etwa die Rammung der Pfosten wenn möglich in lärmarmer Bauweise.

Trotz dieser Einschränkungen konnte Hanwha Solutions das Photovoltaik-Montagesystem zwischen November 2024 und Mai 2025 nach Zeitplan und mit nur dreieinhalb Monaten aktiver Bauzeit vollständig installieren. Die kontinuierliche Präsenz der Zugvögel während und nach der Bauzeit belegt den Erfolg der getroffenen Schutzmaßnahmen. „Dieses Projekt zeigt, dass selbst anspruchsvollste PV-Anlagen mit präziser Technik, effizienter Logistik und guter Zusammenarbeit auf der Baustelle termingerecht umgesetzt werden können“, sagt James Kim, Geschäftsführer von Schletter Korea. Die Rückkehr der Zugvögel nach Ende der Bauarbeiten belegt auch den ökologischen Erfolg des Projekts.

Schletter-System FS Duo SRF6 in Südkorea eingesetzt

Als Montagesystem kam das Schletter-System FS Duo SRF6 in Kombination mit den Pfahlgründungen ETA2 und LC90 zum Einsatz. Das Unternehmen hat es speziell für die Anforderungen in Küstenregionen mit ihren hohen strukturellen und korrosiven Anforderungen entwickelt. „Dangjin stellte uns vor extreme Bedingungen – von starken Küstenwinden und hoher Salzbelastung über instabilen Baugrund bis hin zu strengen Umweltauflagen“, sagt Kim. „Unser FS Duo System wurde nicht nur wegen der einfachen Montage gewählt, sondern hat auch sämtliche lokalen Anforderungen an Statik und Rückverfolgbarkeit deutlich übererfüllt.“

Auch das ausführende Unternehmen aus Südkorea zeigt sich zufrieden: „Dies war unser erstes Projekt mit Schletter-Systemen, aber die Installation verlief deutlich schneller und mit weniger Personalaufwand als bei vergleichbaren Lösungen“, sagt Yang Il-seon, CEO des lokalen Installateurs Gaonnuri.

Mit Dangjin belieferte Schletter Korea ein weiteres Großprojekt auf der koreanischen Halbinsel. Bereits zuvor hatte Schletter die Projekte Taean (300 MW) und Seosan (42 MW) in Südkorea mit Photovoltaik-Montagesystemen ausgestattet.

Quelle: Schletter | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH