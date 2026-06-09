Intersolar 2026: Goldbeck Solar setzt auf Automatisierung beim Solarparkbau

Goldbeck Solar stellt auf der Intersolar die Themen Automatisierung beim Solarparkbau, Batteriegroßspeicher, Agri-PV und Cybersicherheit in den Fokus des Messeauftritts.

Der Photovoltaik-Projektierer Goldbeck Solar präsentiert auf der Intersolar Europe 2026 seine zentralen Zukunftsthemen für den weiteren Ausbau der Solarenergie. Photovoltaik-Projekte entwickeln sich laut Unternehmen zunehmend zu integrierten Energiesystemen. Anforderungen an Geschwindigkeit, Skalierbarkeit und Systemintegration wachsen. Für Goldbeck Solar ist 2026 ein besonderes Jahr: Das Unternehmen blickt auf 25 Jahre internationale Projekterfahrung zurück.

Vier Themen, die den Markt für Photovoltaik-Großanlagen aktuell prägen

Automatisierung im Solarparkbau: Mit der Innovationslösung HeliomatiX zeigt Goldbeck Solar, wie sich der Bau von Großprojekten industrialisieren lässt. Durch standardisierte Vormontage, autonome Logistik und robotische Installation werden Projekte planbarer, skalierbarer und weniger abhängig von Fachkräften und Witterung.

Batteriespeicher (BESS): Speicherlösungen gewinnen weiter an Bedeutung, um volatile Stromerzeugung zuverlässig in Energiesysteme zu integrieren. Goldbeck Solar entwickelt und realisiert BESS-Projekte entlang der gesamten Wertschöpfungskette – von der Auslegung bis zum Betrieb.

Agri-Photovoltaik: Die gleichzeitige Nutzung landwirtschaftlicher Flächen für Energieerzeugung bleibt ein Wachstumsfeld. Der Fokus liegt auf praxisnahen, wirtschaftlich tragfähigen Konzepten, die landwirtschaftliche Anforderungen und Energieproduktion miteinander verbinden.

Cybersecurity in der Energieinfrastruktur: Mit zunehmender Digitalisierung wächst auch die Bedeutung von IT- und Systemsicherheit. Goldbeck Solar adressiert Cybersecurity als integralen Bestandteil moderner Energieprojekte.

„Die Herausforderungen der Energiewende lassen sich nicht mehr mit Einzeltechnologien lösen“, sagt Joachim Goldbeck, CEO von Goldbeck Solar. „Entscheidend ist, wie gut sich Erzeugung, Speicherung und Nutzung miteinander verbinden lassen.“

Goldbeck Solar ist auf der Intersolar Europe 2026 vom 23. bis 25. Juni in München mit dem Stand A3.480 vertreten.

Mit dem Bau von Solarparks mit Robotern beschäftigt sich auch das Unternehmen EDF.

Quelle: Goldbeck Solar | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH