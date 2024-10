EDP testet Bau eines Photovoltaik-Solarparks mit Roboter-Technologie

Erstmals weltweit wird eine Comau entwickelte Automatisierungstechnologie, die auf Robotik und modernster Computertechnik basiert, unter realen Installationsbedingungen beim Bau eines EDP-Solarparks getestet.

Der Photovoltaik-Entwickler EDP testet beim Bau eines Photovoltaik-Solarparks unter realen Installationsbedingungen die Automatisierungstechnologie Hyperflex. Das Projekt mit dem Namen AutoPV befindet sich in Peñaflor in Spanien. Beim Bau vom Solarpark setzt das Unternehmen Roboter ein und will somit 3 MW der insgesamt installierten Leistung von 122 MW automatisiert montieren. Im Jahr 2022 begann EDP mit einer eingehenden Untersuchung der technologischen Automatisierungslösungen und ging nach mehreren Analysephasen im Juli dieses Jahres zur Umsetzung des Projekts über. „EDP steht an der Spitze des globalen Automatisierungstrends im Bereich der erneuerbaren Energien. Durch die Investition in eine so innovative Lösung tragen wir dazu bei, den Bau von Solarparks schneller, effizienter, sicherer und nachhaltiger zu gestalten“, sagt António Coutinho, CEO von EDP Innovation.

Bau vom Solarpark mit Roboter-Technologie deutlich schneller

Durch die Investition in den Automatisierungsprozess zielt EDP darauf ab, eine höhere Effizienz beim Bau von Solarparks zu erreichen und den Projektzeitplan deutlich zu beschleunigen. Dabei will das Unternehmen die Montagezeit der Solarmodulstruktur um bis zu 50 % reduzieren. Dieses Modell der Zusammenarbeit zwischen Mensch und Maschine ermöglicht es Robotern auch, die schwersten Aufgaben wie die Handhabung von Strukturen und Solarmodulen auszuführen, während sich die Arbeiter den spezielleren technischen Aufgaben widmen, wodurch man ein effektives Gleichgewicht zwischen technologischer Stärke und menschlicher Kompetenz schaffen will.

Neben der Verbesserung der Effizienz trägt die Automatisierung auch direkt zur Erhöhung der Sicherheit am Arbeitsplatz bei. Dieser Prozess soll Raum für kontinuierliche Verbesserungen auftun, da die automatisierte Technologie es ermöglicht, Optimierungen in zukünftigen Projekten zu identifizieren. „Das Pilotprojekt in Peñaflor ist nur der erste Schritt bei der Einführung von Automatisierungslösungen in den solaren Geschäftsplan von EDP. Ziel von EDP ist es, dies in einen globalen und integrierten Prozess umzuwandeln, der in der Lage ist, Wettbewerbsvorteile für alle Geschäftsbereiche zu generieren und unser Humankapital für qualifiziertere Aktivitäten zu verbessern“, sagt Coutinho.

Unterstützt wird das Solarpark-Projekt durch die Automatisierungstechnik von Comau, einem italienischen Unternehmen, das weltweit in der Entwicklung und Herstellung von Roboter-Technologie und Automatisierungslösungen für verschiedene Sektoren wie die Automobilindustrie und den Schiffbau aktiv ist. Das Pilotprojekt besteht aus dem Bau eines Teils des Solarparks mithilfe einer mobilen Fabrik namens Hyperflex, die eine automatische Montagestation umfasst, in der man die Photovoltaik-Struktur vormontiert. Hinzu kommt ein Rover, der diese Struktur transportiert und am endgültigen Standort vor Ort positioniert. Das gesamte System wird per Lkw zum Solarpark transportiert, wo man es dann vor Ort aufbaut. Die Automatisierung mit Hyperflex und dem Rover besteht aus drei Hauptphasen: Entladen und Montieren vom LKW, Betrieb und Demontage für die nächste Mission.

Quelle: EDP | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH