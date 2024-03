EDP entwickelt 80 Photovoltaik-Anlagen für Sporthandelskette Decathlon

Bis 2026 sollen in sechs europäischen Ländern 80 Photovoltaik-Anlagen mit insgesamt 21 MW Leistung entstehen. Die PV-Module werden auf Dächern, Carports und anderen Flächen der Standorte von Decathlon installiert.

Die portugiesische EDP-Gruppe, Entwickler von Photovoltaik-Projekten, soll für den Sportartikelhändler Decathlon in den Filialen des Unternehmens 80 Photovoltaik-Anlagen in sechs europäischen Ländern errichten. In Deutschland wollen Decathlon und EDP Solaranlagen an Standorten wie Berlin, Lübeck, Köln, Plochingen, Schwetzingen und Ludwigshafen entwickeln. Im Rahmen der neuen Partnerschaft wird EDP bis zu 42.000 Solarmodule auf Dächern, Carports und anderen Flächen installieren. Dabei sollen die PV-Module eine installierte Leistung von insgesamt über 21 MW erreichen.

In den kommenden Monaten wird EDP damit beginnen, Photovoltaik-Anlagen an Dutzenden von Decathlon-Filialen in Deutschland zu bauen und damit den Ausbau der dezentralen Solarsparte von EDP in hierzulande voranzutreiben. Seit 2022 ist EDP auf dem deutschen Markt mit der Entwicklung von Großprojekten durch die Tochter EDP Renewables vertreten.

„Dass ein Partner wie Decathlon uns für diese Zusammenarbeit ausgewählt hat, stellt einen bedeutenden Meilenstein für EDP dar“, sagt Vera Pinto Pereira, Vorstandsmitglied von EDP. Außerdem umfasst die Partnerschaft mit Decathlon Produktionsanlagen in Portugal, wo die meisten Projekte bereits installiert und in Betrieb sind. Auch in Spanien, Frankreich, Belgien und Italien werden in den kommenden Monaten Solaranlagen entstehen. Ziel ist es, bis Ende 2026 mehr als 80 Solaranlagen fertigzustellen. EDP stellt dabei individuell angepasste Solarlösungen bereit, die auf die Größe und spezifischen Eigenschaften jedes Decathlon-Gebäudes zugeschnitten sind.

„Decathlon hat das ehrgeizige Ziel, bis 2026 all seine Filialen mit 100 % erneuerbarem Strom zu betreiben“, sagt Jean-Philippe Garraux, Leiter der Abteilung International Real Estate and Development bei Decathlon. „Um dieses Ziel zu erreichen, setzen wir auf Solarenergie und streben an, Solaranlagen wann immer möglich an unseren Standorten zu installieren.“

EDP will 2,5 Milliarden Euro bis zum Jahr 2026 zu investieren, um zusätzliche 4 GW an Solarprojekten zu installieren und will somit einen entscheidenden Beitrag zur Energiewende leisten.

Quelle: EDP | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH