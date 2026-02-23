Whitepaper: Co-Location mit Batteriespeicher sichert Rentabilität von Solarparks
Die Projektentwickler 8Energies, Enspired und Goldbeck Solar haben gemeinsam ein Whitepaper zur Implementierung von „grauen“ Batteriespeichern (BESS) an bestehenden und neuen Photovoltaik-Standorten vorgestellt. Angesichts sinkender solarer Erlöse soll das Whitepaper einen skalierbaren Ansatz bieten, um die Rentabilität von Photovoltaik-Portfolios durch Co-Location an geteilten Netzanschlusspunkten nachhaltig zu sichern.
Während die solare Capture Rate von rund 80 % (2023) auf unter 58 % (2025) fiel, verdoppelte sich die Anzahl der Stunden mit negativen Strompreisen nahezu. Die Kooperationspartner begegnen dieser solaren Kannibalisierung durch die Überbauung bestehender Netzanschlüsse. Hierbei nutzen BESS und Photovoltaik-Anlage dieselbe Infrastruktur, man führt sie jedoch operativ getrennt.
Wirtschaftliche und technische Synergien durch Co-Location
Durch Modelle wie das „Cable Pooling“ lassen sich die Infrastrukturkosten (CAPEX) teilen, was laut Whitepaper die Eigenkapitalrendite (IRR) von PV-Neuanlagen um etwa 29 % steigern kann. Bei Bestandsanlagen sind durch NVP-Nutzungsgebühren oder Ausgliederungen IRR-Zuwächse von bis zu 24 % realisierbar.
Der Fokus der Zusammenarbeit zwischen Solarpark und Co-Location-Speicher und liegt auf der „Joint Optimization“. Mittels KI-basierter Algorithmen wird die Photovoltaik-Einspeisung nur dann reduziert, wenn die Markterlöse des Speichers (etwa aus der Regelenergie) die Opportunitätskosten der PV-Abregelung übersteigen. Analysen zeigen, dass die Erlöseinbußen des Speichers durch die geteilte Netznutzung bei intelligenter Steuerung lediglich bei etwa 4% liegen. Goldbeck Solar kann hierfür die technische Integration bereitstellen. Ein „Single-Primary“-Regelungskonzept koordiniert die Asset-Steuerung am Netzanschluss unter Einhaltung aller regulatorischen Vorgaben wie § 118 EnWG.
Dieses Modell transformiert den Netzanschluss von einem statischen Kostenfaktor in einen dynamischen Renditehebel und soll helfen, den Speicherausbau in Europa zu beschleunigen.
Das Whitepaper zur Co-Location von einem Batteriespeicher mit einem Photovoltaik-Solarpark ist unter diesem Link zu finden.
Quelle: 8Energies GmbH | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH
