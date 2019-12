Grüne Start-Ups gesucht

Der Bundesverband Erneuerbare Energie (BEE) und Ökostromanbieter Natutstrom möchten neue Unternehmen aus dem Bereich der Erneuerbaren Energien prämieren. Kandidaten können noch bis Ende Dezember mitmachen.

Der Bundesverband Erneuerbare Energie (BEE) sucht gemeinsam mit der Naturstrom AG die Renewable Energy Newcomer des Jahres 2020. „Kaum eine Branche bringt so viele Start-ups hervor wie die moderne Energiewirtschaft“, sagt BEE-Präsidentin Simone Peter.

Kandidaten können sich bis zum 31. Dezember 2019 bewerben. Die grünen Start-Ups müssen einen direkten Bezug zu regenerativen Energien oder grünen Technologien vorweisen, vor maximal drei Jahren gegründet worden sein und ihren Firmensitz im deutschsprachigen Raum haben.

Beim Neujahrsempfang am 31. Januar 2020 in Berlin sollen fünf Gründerinnen und Gründer die Chance erhalten, ihr Business-Modell vorzustellen. Eine Fachjury und das Publikum sollen dann die beiden besten Ideen auswählen. Die Gewinner erhalten ein Mentoring und Coaching sowie Zugang zu hochkarätigen Netzwerkveranstaltungen in der Energiebranche.

Die Prämierung findet zum fünften Mal in Folge statt. Zu den Vorjahressiegern gehörten das Hamburger Start-up vilisto (2019), das ein digitales, selbstlernendes Wärmemanagement vertreibt, StromDAO (2017) mit einer Blockchain-basierten Stromvermarktung sowie Lumenaza (2016), ein von Bürgern betriebener regionaler Stromversorger.

10.12.2019 | Quelle: Agentur Erneuerbare Energien | solarserver.de © EEM Energy & Environment Media GmbH