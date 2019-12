Elektro-Kleinwagen e.GO Life geht an den Start

Seit Oktober bieten Solarteure den Elektro-Kleinwagen an. Ziel ist es, Photovoltaikanlagen gemeinsam mit Elektromobilität und Ladeinfrastruktur zu vertreiben.

Die Priocar AG aus Zülpich hat im Oktober das erste Elektroauto e.GO Life an den neuen Besitzer übergeben. Damit beginnt für das Unternehmen, das sich auf den Vertrieb von Elektromobilen spezialisiert hat, die Auslieferung der von der e.GO Mobile in Aachen produzierten Fahrzeuge an die Vorbesteller. Bis Endes des Jahres plant der Hersteller 600 Fahrzeuge auszuliefern. Insgesamt liegen über 3.000 Bestellungen vor.

Der e.GO Life ist ein Elektro-Kleinwagen mit einer Reichweite von bis zu 130 Kilometern. Er kann zu Hause oder an öffentlichen Ladestationen geladen werden. Priocar vertreibt den Wagen an Gewerbetreibende, Handwerker sowie private Haushalte. Neben dem e.GO bietet das Unternehmen auch den StreetScooter an, den auch die Post zur Briefzustellung nutzt. „Wir sind stolz, dass sich e.GO Mobile für uns als exklusiven Vertriebspartner für die Solarbranche entschieden hat. Gemeinsam werden wir den Ausbau der Elektromobilität in Deutschland weiter vorantreiben. Der e.GO Life ist derzeit außer bei e.GO selbst nur bei Priocar bestellbar“, berichtet Priocar-Vorstand Philip Müller.

Beim Vertrieb des Elektro-Kleinwagen e.GO Life arbeitet das Unternehmen mit einem bundesweiten Partnernetzwerk zusammen. Für die Partner – meist Solarteure – ergeben sich nach Ansicht von Priocar durch die Kooperation zwei Vorteile: Einmal erweitern sie ihr Angebot um Elektromobilität und die nötige Ladeinfrastruktur. Zudem ergeben sich größere Umsätze im Kerngeschäft: Die Solaranlage fällt größer aus, wenn noch ein E-Mobil damit geladen werden soll.

Allen Interessenten bietet Priocar auch die Möglichkeit zu einer kostenlosen Probefahrt am Firmensitz in Zülpich an. Dafür stehen im Showroom des Unternehmens zwei der Elektro-Kleinwagen e.GO Life bereit. Termine für eine Probefahrt mit dem e.GO Life können online vereinbart werden.

16.12.2019 | Quelle: Priocar | solarserver.de © EEM Energy & Environment Media GmbH