Österreich: Innovationsaward für Bauwerkintegrierte Photovoltaik ausgelobt

Um die architektonisch-ästhetische Photovoltaik voranzubringen, gibt es in Österreich den Innovationsaward für Bauwerkintegrierte Photovoltaik. Bewerbungen sind noch bis Februar möglich.

Noch bis zum 10. Februar 2020 können Bewerber ihre bauwerkintegrierten PV-Projekte zum „2.Österreichischen Innovations Awards für Bauwerkintegrierte Photovoltaik“ einreichen. Alle Architekten, Bauherren, Planer, Eigentümer und Unternehmen – privat oder gewerblich, industriell oder öffentlich sind eingeladen, sich am Innovationsaward für Bauwerkintegrierte Photovoltaik zu beteiligen. Zu beachten ist, dass die Projekte einen Bezug zu Österreich aufweisen müssen, das Gebäude selbst muss aber nicht in Österreich stehen.

Die Veranstalter wollen mit dem Innovationsaward für Bauwerkintegrierte Photovoltaik einen Impuls setzen, um Photovoltaik am Gebäude zu einem Standard zu entwickeln. Ziel ist es, zukünftig bei jedem Neubau und jeder Renovierung, die auf das Gebäude einfallende Energie optimal zu nutzen. Optimal in Form von passiver und aktiver Nutzung, optimal in Form von architektonischen Qualitätskriterien und gesamtenergetischer Betrachtung. Denn für eine hohe Akzeptanz durch die Bevölkerung ist laut Veranstaltern eine architektonisch-ästhetische Optimierung der Photovoltaik notwendig. Diese architektonisch-ästhetische Optimierung sollte mit einer möglichst umfassenden systemischen Integration der dezentralen und umweltfreundlichen Energiequelle Photovoltaik kombiniert wird. Österreich kann seine Architekturtradition nutzen, durch diese Verbindung von gestalterischen Lösungen und energetischer Optimierung im Baubereich ein globaler Vorreiter für solare Architektur zu werden.

Preisverleihung auf dem PV-Kongress

Die Verleihung des Innovationsaward für Bauwerkintegrierte Photovoltaik findet am 19. März 2020 im Rahmen des PV-Kongresses statt. Der Award wird von der Technologieplattform Photovoltaik (TPPV) in Kooperation mit dem Bundesverband Photovoltaic Austria (PVA), dem Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie (BMVIT), dem Klima- und Energiefond veranstaltet.

Die Bewertung der eingereichten Projekte erfolgt durch eine unabhängige, internationale Experten-Jury:

Dipl. Architekt FH Karl Viridén (Architekt, Viridén + Partner AG)

Dr. Marcus Rennhofer (Senior Scientist am Center for Energy, AIT Austrian Institute of Technology)

Dr. Francesco Frontini (Head of Building System Sector Swiss BIPV competence Center)

Arch. DI Ursula Schneider (POS architekten ZT GmbH)

Die Einreichung zum Innovationsaward für Bauwerkintegrierte Photovoltaik ist über ein Online-Formular auf der Internetseite oder via Mail an office@pvaustria.at möglich.

Informationen zur Bauwerkintegrierte Photovoltaik (BIPV) in Deutschland finden Sie hier.

19.12.2019 | Quelle: Photovoltaic Austria| solarserver.de © EEM Energy & Environment Media GmbH