Photovoltaik: Neue Richtlinie zur Instandhaltung

Eine neue VDI-Richtlinie zeigt Handlungsanweisungen für einen sicheren und zuverlässigen Betrieb von Photovoltaikanlagen.

Im Zuge der Energiewende kommt der Photovoltaik (PV) eine immer größere Bedeutung zu. Darauf weist der Verein Deutscher Ingenieure (VDI) hin. In der Normung spielte bisher vor allem die Errichtung der Anlagen eine herausragende Rolle. Mit der neuen VDI 2883 Blatt 1 existiere nun auch ein verlässlicher Leitfaden für die Betriebsphase. Die Richtlinie gebe Firmen und Personen in der Instandhaltung von Fotovoltaikanlagen klare Handlungsanleitungen. Das vereinfache den zuverlässigen und sicheren Betrieb solcher Anlagen.

Anwendungsbereich der neuen Richtlinie ist die Instandhaltung von netzgekoppelten PV-Anlagen, insbesondere große Anlagen mit höheren Nennleistungen. Die Handlungsempfehlungen gelten damit in der Hauptsache für gewerbliche Fotovoltaikanlagen. Sie können analog für kleinere Anlagen übernommen werden, müssen dann aber gegebenenfalls angepasst werden.

In der Richtlinie finden sich die Anforderungen an Inspektion und Prüfung, an die Dokumentation sowie an die Qualifikation des Instandhaltungspersonals. Unter den Anwendungsbereich fallen zudem die Wartung, die Instandsetzung, außerdem die Ersatzteilhaltung sowie beispielhafte Prüf- und Ereignisprotokolle. Die Richtlinie gilt für die PV-Module und andere Komponenten der Fotovoltaikanlage. Priorität der VDI 2883 Blatt 1 sind die Anlagensicherheit und die Herstellung und Erhaltung der Anlagenfunktionalität unter besonderer Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit.

Herausgeber der Richtlinie VDI 2883 Blatt 1 „Instandhaltung von PV-Anlagen (Fotovoltaikanlagen) – Grundlagen“ ist die VDI-Gesellschaft Produktion und Logistik (GPL). Die Richtlinie ist im Januar 2020 als Weißdruck erschienen und ersetzt die Ausgabe von September 2017. VDI-Richtlinien können in vielen öffentlichen Auslegestellen kostenfrei eingesehen werden.

13.1.2020 | Quelle: VDI | solarserver.de

