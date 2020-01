Der Desdner Solarmodulproduzent Solarwatt liefert Photovoltaik für die Spanien-Zentrale des Sportartikelherstellers New Balance. Die Anlage soll 30 Prozent des Eigenverbrauchs decken.

Der Sportartikelhersteller New Balance wird mit der Photovoltaik aktiv. Wie die Firma gemeinsam mit dem spanischen Projektentwickler Voltfer mitteilte, decken Solarmodule des deutschen Herstellers Solarwatt künftig 30 Prozent des Bedarfs der Verwaltung in Redondela. Insgesamt sind 146 Module der Dresdner im Einsatz. Die Anlage verfügt damit über eine Spitzenleistung von 42 Kilowatt und soll jährlich 49.500 Kilowattstunden Strom erzeugen.

New Balance Spanien will nicht nur mit diesem Schritt und der Photovoltaik aktiv werden. „Für uns als Unternehmen, das dem Sport und Wohlbefinden verbunden ist, ist es besonders wichtig, Maßnahmen zu ergreifen, die dazu beitragen, unseren CO2-Fußabdruck zu reduzieren“, sagt Anna Scheidgen, CEO von New Balance Iberia. „Mit dieser Photovoltaikanlage machen wir einen wichtigen Schritt in Richtung unseres Ziels, dass in fünf Jahren 100 Prozent der in unseren Büros verbrauchten Energie aus erneuerbaren Quellen stammt. “

Eigenverbrauch in Spanien mit Photovoltaik wächst

Projektentwickler Voltfer betont, dass zudem immer mehr Unternehmen in Spanien auf Photovoltaikanlagen zum Eigenverbrauch setzen. Solarstromysteme seien „die beste Option, um die Möglichkeiten der Energieeinsparung in Bürogebäuden wie von New Balance zu optimieren“, erklärt Voltfer-Direktor José María Fariña.

„Photovoltaik ist die wirtschaftlichste und effizienteste Form der Energieerzeugung am Ort des Verbrauchs. Sie ist wettbewerbsfähiger als die Energieerzeugung mit traditionellen Energien. Außerdem will ich herausstreichen wie schnell die Technologie zu installieren ist und dass sie mit fast keinem Instandhaltungsaufwand auskommt.“

14.1.2020 | Quelle: New Balance Iberia / Voltfer | solarserver.de

