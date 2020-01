In Großbritannien werden 100 Batteriespeicher Teil eines virtuellen Kraftwerks, das das Stromnetz stabilisieren soll.

Der Batteriespezialist Sonnen aus Wildpoldsried hat in Großbritannien als erster Hersteller von intelligenten Batteriespeichern mit einem Netzwerk aus Heimspeichern die Präqualifikation von National Grid ESO erhalten. Batterien gleichen Schwankungen aus: Als Teil des virtuellen Kraftwerks des Energieversorgers Centrica helfen ab sofort über 100 sonnenBatterien dabei, Schwankungen im Stromnetz auszugleichen.

Als Teil des virtuellen Kraftwerks von Centrica hat damit erstmals ein dezentrales Netzwerk aus intelligenten Batteriespeichern diese höchste Zertifizierung für das britische Stromnetz bekommen. Das Projekt mit Centrica hatte zuvor unter anderem aus dem Europäischen Fond für regionale Entwicklung der Europäischen Union Finanzhilfen erhalten.

Das Virtuelle Kraftwerk dort ist ein Netzwerk aus Erzeugern und Verbrauchern wie Privathaushalten mit einer sonnenBatterie und über 125 lokalen Unternehmen in Cornwall. Diese können bei Bedarf Strom aufnehmen oder abgeben und so das Stromnetz entlasten.

Privathaushalte Teil des Energiesystems

„Die digitale Energiewende hin zu einem sauberen Energiesystem findet überall auf der Welt statt und unsere Technologie ist ein wichtiger Schlüssel für ihr Gelingen“, sagt Jean-Baptiste Cornefert, Geschäftsführer der Sonnen eServices.

Auch Pieter-Jan Mermans, Global Optimisation Director bei Centrica, zeigt sich zufrieden: „In der Vergangenheit war das automatisierte Lastenmanagement die Aufgabe von großen industriellen und gewerblichen Energieverbrauchern. Bereits 2019 haben wir gezeigt, dass auch Netzwerke aus einfachen Haushaltsgeräten wie Heim- und Warmwasserspeichern diese Leistung erbringen können. Dadurch können auch erstmals Privathaushalte Teil dieses Energiesystems werden und dabei gleichzeitig ihre Energiekosten senken.“

Weitere Batterien kommen dazu

Zu den bereits über 100 teilnehmenden sonnenBatterien werden künftig noch mehr Speicher für die Netzstabilisierung integriert. Die Haushalte profitieren somit über die Einbindung in das virtuelle Kraftwerk von einer Reduzierung ihrer Energiekosten.

2018 hatte Sonnen in Deutschland von dem Übertragungsnetzbetreiber TenneT die Präqualifikation für sein virtuelles Kraftwerk erhalten. Erst im Sommer hatte Sonnen in den USA ein VPP in Utah bekannt gegeben. Darüber hinaus sind bereits weitere virtuelle Kraftwerke von Sonnen in Australien und Italien aktiv.

17.1.2020 | Quelle: Sonnen GmbH | solarserver.de

