Q CELLS-Module liefern sauberen Strom für das preisgekrönte Pflanzenbau-System der Bock Bio Science. Ein Robotersystem soll den CO2-Ausstoß und den Einsatz von Pestiziden bei der Pflanzenzüchtung deutlich reduzieren.

Q CELLS hat eine 200-kWp-Solaranlage für eine preisgekrönte Pflanzenproduktionsanlage in Deutschland installiert. Die Bock Bio Science GmbH mit Sitz im Bremer Stadtteil Borgfeld wurde mit dem Bremer Umweltpreis 2019 für die beste betriebliche Umweltlösung für ihre vollautomatische Pflanzenzüchtungsanlage ausgezeichnet. Das Unternehmen setzt auf Photovoltaik für Pflanzenzüchtung mit einer Anlage von Q CELLS. Die Planung und Ausführung der Installation erfolgte durch die Prisma Neue Energie mit Sitz in Bremen. Die Installation benötigte vier Tage

Thomas Grüter, Geschäftsführer von Prisma Neue Energie, sagte: „Dieser schnelle Bau wurde durch die klare Planung von Q CELLS und seinem erfahrenen Partner ermöglicht. Von den ersten Schritten bis zur Übergabe der Solaranlage an Bock Bio Science haben alle beteiligten Partner perfekt zusammengearbeitet „.

Die rund 600 installierten monokristallinen Q.PEAK DUO-G5-Solarmodule mit einer Leistung von jeweils 325 Watt erzeugen ca. 170.000 kWh Strom pro Jahr, von denen der größte Teil als Photovoltaik für Pflanzenzüchtung im neuen Pflanzenanbausystem verwendet wird. Durch den Betrieb der Solaranlage reduziert Bock Bio Science die CO2-Emissionen um rund 100 Tonnen pro Jahr. Der Betrieb der Solaranlage wird auch zu erheblichen Kostensenkungen bei der Energieversorgung des Unternehmens führen.

Robotersystem soll Pestizideinsatz reduzieren

Bock Bio Science hat sich beim diesjährigen Bremer Umweltpreis dank eines Robotersystems für Zier- und Nutzpflanzen durchgesetzt. Der Anbau von Jungpflanzen erfolgt in der Regel in Niedriglohnländern. Die nun installierte vollautomatische Produktionsanlage ermöglicht jedoch eine wettbewerbsfähige wirtschaftliche Produktion in Deutschland. Eine solche technische Innovation verspricht eine positive Auswirkung auf die Umwelt. „Mit der neuen Züchtungsanlage können wir dank der vollautomatisierten Prozessabläufe den CO2-Ausstoß und den Einsatz von Pestiziden deutlich reduzieren“, sagt Stephan von Rundstedt, Geschäftsführer der Bock Bio Science GmbH. „Die Nutzung von Sonnenenergie ist ein wichtiger Bestandteil unseres Unternehmens, denn in Zeiten des Klimawandels ist es für uns von entscheidender Bedeutung, einen Beitrag zur Minimierung unserer produktionsbedingten CO2-Emissionen zu leisten.“

