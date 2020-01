Preisgünstige Photovoltaik-Phasenschienen

Der Schwarzwälder Spezialist in Sonderlösungen für Phasenschienen FTG hat preisgünstige Varianten von Photovoltaik-Phasenschienen auf den Markt gebracht.

In Verteilern von Photovoltaikanlagen ist die schnelle Verdrahtung einer Vielzahl an Sicherungen erforderlich. Photovoltaik-Phasenschienen sollten nicht nur leistungsstark, sondern auch kostengünstig in der Anwendung sein. Zum umfangreichen und vielfältigen Angebot an Photovoltaik-Phasenschienen des Herstellers FTG aus Triberg im Schwarzwald gibt es ab sofort auch die preisgünstigen Varianten.

Bereits ab der Planungsphase von Sonderanfertigungen von Photovoltaik-Phasenschienen sind die platzsparendsten Varianten für den DC-Bereich gefragt. Grundvoraussetzungen im Solarbereich sind dabei Anforderungen wie eine maximale Betriebsspannung von 1.500 V DC für einpolige Photovoltaik-Phasenschienen und 1.000 V DC bei zweipoligen Photovoltaik-Phasenschienen sowie einem Kabelabgang auf der Phasenschiene und unterschiedliche Schienenlängen. Außerdem werden kundenspezifische Modifikationen berücksichtigt, denn FTG ist Spezialist in Sonderlösungen für Phasenschienen.

Einfache Verdrahtung zum Hauptschalter

Mit der vordefinierten Position der Anschlussklemme, Einpressmutter oder Gewindebolzen auf den Photovoltaik-Phasenschienen ist die Verdrahtung zum Hauptschalter einfach, schnell und sicher realisierbar. Die preisgünstigere Variante ist, den Kabelabgang mittels Gewindebolzen und Quetschkabelschuh anzuwenden. Die Schiene bietet dem Kunden einen Preisvorteil bei derselben Funktion. Weiter müssen Schaltschrankbauer nicht mehrere Teile, sondern nur noch ein Produkt mit zwei Funktionen beziehen, was ihnen eine einfache und schnelle Montage bietet.

Als Spezialist für Verbindungen in der Elektrotechnik steht FTG mit seinem technischen Know-how dem Kunden bereits in der Planungsphase zur Seite. Während in der Entwicklungsphase mit 3D-Modellen, Mustern und Zeichnungen unterstützt wird, erstellt FTG für Kunden auch das für die Vermarktung relevante Werbematerial auf Wunsch zur Verfügung. Für größere Produktserien lassen sich zudem mit Vorserienprodukten alle relevanten Tests durchlaufen. Somit findet das Unternehmen für fast jede Kundenanforderung eine optimale Lösung.

