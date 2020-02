Weberhaus und Senec kooperieren bei Fertighäusern

Weberhaus integriert Speicher von Senec in sein Fertighaus-Angebot. Das umfasst eine Photovoltaikanlage, einen Speicher und eine Wärmepumpe.

Der Fertighaus-Anbieter Weberhaus und Senec kooperieren. Das teilten die Unternehmen anlässlich eines Firmenjubiläums von Weberhaus mit. Bereits seit zwei Jahren biete Weberhaus umweltbewussten Bauherren das Paket Home4Future an. Das bestehe aus einer Photovoltaik-Anlage, einem Stromspeicher und einer Luft-Luft-Wärmpumpe. Für das Jubiläumsjahr 2020 habe das Unternehmen eine besondere Aktion gestartet und mit der Senec den idealen Partner dafür gefunden. Alle Häuser, die in diesem Jahr bei Weberhaus in Auftrag gegeben würden, erhielten das Paket nun standardmäßig.



Das Basispaket für alle Häuser umfasse zwölf Photovoltaik-Module von Senec, was einer Spitzenleistung von vier Kilowatt (kWp) entspreche. Dazu komme ein Senec-Stromspeicher mit einer Kapazität von fünf Kilowattstunden. Eine Schnittstelle zur Einbindung der ebenfalls im Paket enthaltenen Wärmepumpe in das Energiemanagement gehöre ebenso zum Angebot wie ein Notstrompaket. Damit könnten sich Verbraucher auch bei einem Stromausfall weiter über die PV-Anlage und den Stromspeicher versorgen. In Verbindung mit der gedämmten Gebäudehülle werde so jedes Weberhaus zum KfW-Effizienzhaus 40 Plus. Das bedeute, dass der Hausbesitzer die volle Förderung für energieeffizientes Bauen der KfW in Anspruch nehmen könne.

Elektromobile laden

Sowohl die PV-Anlage als auch der Stromspeicher ließen sich auf Wunsch bis zu einer Leistung von 9,9 kWp und einer Speicherkapazität von zehn Kilowattstunden erweitern. So könnten die Weberhaus-Kunden den größten Teil ihres Strombedarfs selbst decken und für die überschüssige Strommenge die Einspeisevergütung beziehen. Wer besondere ästhetische Ansprüche stelle, erhalte gegen Aufpreis komplett schwarze Module.



Wer sich für einen Batteriespeicher Senec.Home V3 hybrid und damit für die Rundum-Lösung zur Eigenversorgung entscheide, bekomme den Strom aus der Senec.Cloud in den ersten sechs Monaten kostenlos geliefert. Elektroautofahrer könnten außerdem die Option wählen, die intelligente Senec.Wallbox an seinem Haus installieren zu lassen und so die Cloud ein Jahr lang kostenfrei zu nutzen. Mit diesem Zusatzpaket könne er sein Auto auch unterwegs an mehr als 30.000 Ladepunkten im Ladenetz der EnBW mit dem eigenen Solarstrom beladen.

12.2.2020 | Quelle: Senec / WeberHaus | solarserver.de

