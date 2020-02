REC verspricht leistungsstärkste Solarmodule

Der Photovoltaikproduzent REC hat in München die ersten Module einer neuen Serie installiert. Es handelt sich der Firma zufolge um die leistungsstärksten Einheiten überhaupt.

Die norwegische Solargruppe REC verspricht die leistungsstärksten Solarmodule. Wie die Firma mitteilte, arbeitet die erste Solaranlage mit Alpha Black-Modulen in Deutschland. Die Module versorgen ein Einfamilienhaus im Norden Münchens. Sie fügten sich zudem in der vollschwarzen Version harmonisch in die Optik des Daches ein. Die Alpha Serie sei mit 217 Watt pro Quadratmeter das leistungsstärkste 60-Zellen Modul der Welt.

Durch ein Hochleistungsprodukt wie Alpha könne selbst auf kleinster Dachfläche mit wenig Modulen und in Kombination mit einem Speicher der gesamte Haushalt mit Strom versorgt werden, verspricht REC weiter. Die Anlage bei München komme auf rund sieben Kilowatt Leistung. Sie decke damit den durchschnittlichen Jahresenergiebedarf einer vierköpfigen Familie bei weitem ab. REC hat das Vorhaben gemeinsam mit Krannich Solar realisiert.

Das Alpha Modul basiere auf einer neuen Zelltechnologie mit patentiertem Moduldesign und erzeuge über 20 Prozent mehr Leistung als herkömmliche Module. Mit bis zu 380 Watt Spitzenleistung sei es das leistungsstärkste 60-Zellen Solarmodul weltweit, das bei den verschiedensten Temperaturbedingungen und Wettergegebenheiten Strom erzeuge. Darüber hinaus seien die Zellen der Alpha-Module zu 100 Prozent bleifrei. Für die REC Alpha Module gelte ein umfangreiches Garantiepaket. Es umfasse eine 25-jährige Leistungsgarantie und eine bis zu 25-jährige Garantie für Reparaturarbeiten.

