Warmwasser-Controller für Photovoltaik-Überschuss

SolarEdge hat eine verbesserte Version des Smart Energy Warmwasser-Controllers auf den Markt gebracht. Der Controller nutzt Photovoltaik-Stromüberschüsse, um damit Warmwasser zu bereiten.

Der Smart Energy Warmwasser-Controller von SolarEdge fungiert als drahtloser Regler, der überschüssige Photovoltaik-Energie automatisch in die Warmwasserbereitung umleitet. Das soll dem Nutzer eine kosteneffiziente Energiespeicherung ermöglichen. Der Smart Energy Warmwasser-Controller kommuniziert mit dem Wechselrichter über ein drahtloses ZigBee-Modul. Sind Photovoltaik-Stromüberschüsse vorhanden, steuert das Gerät einen Tauchheizkörper an, der im Warmwasserspeicher verbaut sein muss.

Der neue Smart Energy Warmwasser-Controller bietet jetzt auch einen optionalen SolarEdge Temperatursensor, mit dem Anlagenbesitzer die Temperatur des Wasserboilers kontrollieren können. Darüber hinaus verfügt das Gerät laut Hersteller über eine höhere Effizienz zwischen 97 und 98 Prozent. Somit kann mit der gleichen Menge an Photovoltaikstrom mehr Wasser erwärmt werden als bisher. Das Gerät lässt sich einfach in die SolarEdge Monitoring-Plattform integrieren. Für die Steuerung seiner Smart Energy Plattform bietet der Hersteller eine Monitoring App an, die über Ethernet oder eine Mobilfunkverbindung die Kontrolle der eingebundenen Komponenten erlaubt. Mit dieser App kann man auch den E-Lade-Solarwechselrichter von SolarEdge ansteuern.

„Wenn Installateure den Smart Energy Warmwasser-Controller in ihr Angebot aufnehmen, können sie ihren durchschnittlichen Umsatz erhöhen und Anlagenbesitzern eine zusätzliche Möglichkeit bieten, ihre Stromrechnungen durch mehr Eigenverbrauch zu senken“, sagt Jessica Fishman, Direktorin für Öffentlichkeits- und Medienarbeit bei SolarEdge. Der Smart Energy Warmwasser-Controller mit 3 kW ist ab sofort bestellbar. Das Gerät ist für rein ohmsche Lasten geeignet.

