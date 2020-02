Photovoltaik-Speicherspezialist: Jubiläum von E3/DC

Heute vor zehn Jahren startete E3/DC als Ausgründung aus dem Automobilhersteller Karmann und brachte zwei Jahre später das erste Hauskraftwerk auf den Markt. Seither entwickelt das Unternehmen Lösungen, die Wohngebäude und Gewerbebetriebe zu vollelektrischen Eigenversorgern machen.

Das Jubiläum von E3/DC ist ein Meilenstein in einer besonderen Geschichte, die für die Gründer von E3/DC bereits im Jahr 2008 begann. Die Ingenieure arbeiteten bei Karmann an der Entwicklung von Ladetechnik für Elektrofahrzeuge. Mit der Ausgründung startete 2010 das Unternehmen E3/DC, und das Team konzentrierte sein Know-how in der Leistungselektronik und der Batterietechnologie nun voll und ganz auf den Markt für Solarstrom-Speichersysteme, der damals in den Startlöchern stand. Mit über 120 Mitarbeitern, einem erfolgreichen Produktportfolio und innovativen Entwicklungen für unabhängige Energieversorgung geht das Unternehmen selbstbewusst in die zweite Dekade.

Speichern ist gut, intelligent steuern ist besser

Als es 2010 in Osnabrück losging – damals mit Unterstützung der Oldenburger EWE AG – begann der Gedanke des Eigenverbrauchs gerade die Photovoltaikbranche zu erobern. Den Solarstrom vom Dach direkt zu nutzen war bereits attraktiver als die Einspeisung, ohne Batteriespeicher jedoch nur sehr begrenzt möglich. Konzepte für Solarstromspeicher schossen wie Pilze aus dem Boden.

Während in der PV-Branche über Blei-Gel-Batterien und AC-gekoppelte Speicher diskutiert wurde, trafen die Entwickler weitblickende Grundsatzentscheidungen, die das Hauskraftwerk bis heute ausmachen. „Unsere Idee war: Das Hauskraftwerk wird ein DC-Speicher und es wird All-In-One, also ein System aus einer Hand mit integriertem Solarwechselrichter und eigenem Energiemanagement. Es bekommt die besten und leistungsfähigsten Lithium-Ionen-Batterien. Und es wird als inselfähiges System echten dreiphasigen Ersatzstrom liefern können“, erinnert sich Gründer und Geschäftsführer Andreas Piepenbrink zum Jubiläum von E3/DC.

Unabhängigkeit bei Wärme und Mobilität

Die eigene Entwicklungskompetenz machte im Jahr 2012 das erste Hauskraftwerk möglich. Seither blieb das inzwischen patentierte Prinzip, doch in der Leistungselektronik und der Software hat das Unternehmen sein Kernprodukt stetig weiterentwickelt und für anspruchsvollere Aufgaben gerüstet. Neben dem intelligent gesteuerten Eigenverbrauch im Haushalt zeigte sich bald, dass mit Solarstrom noch viel mehr Unabhängigkeit möglich ist – der Gedanke der Sektorenkopplung war schon früh unmittelbar mit dem Hauskraftwerk verbunden. Seit Jahren optimieren Kunden ihren Eigenverbrauch auch mit Wärmepumpen und – über die kommunikationsfähige Wallbox – mit dem Elektroauto, dass im Vergleich zur konventionellen Energienutzung das höchste Einsparpotenzial bietet.

Neuer Gesellschafter und neue Perspektiven

Seit Ende 2017 gehört E3/DC zur Hager Group, einem führenden Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen. Als Teil dieser internationalen Gruppe geht das Unternehmen mit grundlegend neuen Entwicklungen in die Zukunft: Im Eigenheim steht das bidirektionale Laden im Fokus, also das DC-Laden des Autos mit Solarstrom und umgekehrt die Einspeisung von Energie aus der Autobatterie ins Hausnetz. In zwei Jahren soll die komplette DC-Ladetechnik marktreif sein. Im Gewerbe wird der bereits erfolgreiche modulare Energiespeicher von E3/DC, die Quattroporte-Serie, künftig ergänzt durch einen Hybridspeicher mit eigenem Wechselrichter und mittlerer Ladeleistung sowie um einen Höchstvolt-Leistungsspeicher mit dem Fokus auf sehr hohen Entladeleistungen. Im Blick hat E3/DC dabei vor allem schnelle Ladevorgänge im Fuhrpark und die Kappung von Lastspitzen, das sogenannte Peak-Shaving.

26.02.2020 | Quelle: E3/DC | solarserver.de © EEM Energy & Environment Media GmbH