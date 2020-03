Berliner Stadtwerke: Photovoltaik auf dem Gefängnis nutzen

Die Berliner Stadtwerke installieren Photovoltaik auf dem Gefängnis Plötzensee.Die Solaranlage und ein Blockheizkraftwerk produzieren bald mehr Strom als die Insassen verbrauchen können.

Dahinter steckt somit eine weitere Kooperation der Berliner Stadtwerke mit der BIM Berliner Immobilienmanagement GmbH. Bereits 2019 haben die Berliner Stadtwerke Photovoltaik auf dem Gefängnis am Friedrich-Olbricht-Damm errichtet. Die Solaranlage weist hier eine Leistung von mehr als einem Megawatt auf. Jetzt kommen außerdem noch zwei Blockheizkraftwerke (BHKW) mit je 450 Kilowatt elektrischer Leistung dazu. Zusammen können diese Anlagen jährlich rund 6.500 Megawattstunden Strom erzeugen, was den Bedarf des Gebäudekomplexes komplett deckt.

Außerdem sanieren die Berliner Stadtwerke mit der BIM in Plötzensee die Heizungsstationen und rüsten diese mit moderner Technik aus. Die Berliner Stadtwerke investieren allein in dieses Projekt ca. 1,5 Millionen. Euro. Zusätzlich haben sie mit der BIM einen Betriebsführungsvertrag geschlossen. Und die Stadtwerke wickeln auch noch weitere Energieeffizienzmaßnahmen ab. Diese energetische Modernisierung soll somit die Berliner CO2-Bilanz um rund 3.000 Tonnen pro Jahr entlasten. Auf dem Gelände mit 35 Gebäuden befinden sich eine Jugendarrest- und zwei Haftanstalten, das Vollzugskrankenhaus sowie außerdem die Gedenkstätte für die während des Nationalsozialismus dort inhaftierten und ermordeten Menschen.

Stadtwerke als Solarakteur

Die Berliner Stadtwerke nehmen für sich in Anspruch, der Energiewende-Akteur des Landes Berlin zu sein. Sie wollen sich für eine verbrauchernahe Energieerzeugung und umweltfreundliche Versorgungskonzepte auf Basis erneuerbarer Energien engagieren. Bis zur Jahreswende investierten die Stadtwerke laut eigener Aussage mehr als 57 Millionen Euro in erneuerbare Energien. In Berlin sind dies vor allem in neue Solarstromanlagen in den Bezirken. Somit hat die Tochtergesellschaft der Berliner Wasserbetriebe seit 2016 mehr als 40 Prozent der in Berlin installierten Solarleistung errichtet. Doch es geht natürlich nicht nur um Photovoltaik auf dem Gefängnis. Weitere Beispiele sind eine Anlage auf dem Verlagsgebäude von „Neues Deutschland“ und eine weitere am Wasserwerk Beelitzhof.



4.3.2020 | Quelle: Berliner Stadtwerke | solarserver.de © EEM Energy & Environment Media GmbH