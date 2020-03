Mobile Schnellladelösung: Strom aus dem Truck

Der Batteriespeicherspezialist ADS-TEC hat eine mobile Schnellladelösung für Elektroautos in Form eines LKW-Aufliegers entwickelt.

Der Mobile High Power Charger von ADS-TEC ist laut Herstellerangaben die weltweit leistungsstärkste mobile Schnellladelösung in Form eines LKW-Aufliegers. Zehn E-Fahrzeuge können zeitgleich an dem HPC-Ladetruck mit jeweils bis zu 320 Kilowatt Leistung in wenigen Minuten laden. Insgesamt besitzt der Truck eine Kapazität von zwei Megawattstunden und eine Leistung von 3,2 Megawatt, wenn an allen Ladepunkten gleichzeitig mit voller Leistung geladen wird. Das entspricht der Durchschnittsleistung von ca. 3.200 Einfamilienhäusern. Betrachtet man die Verfügbarkeit von oftmals nur begrenzten Netzanschlüssen, ist es eine einzigartige Möglichkeit, zeitlich befristet und örtlich flexibel hohe Ladeleistungen bereitzustellen.

Schnellladesystem erfolgreich im Einsatz

Die Schnelllade-Trailer wurden Ende 2019 auf der Rennstrecke in Barcelona in Betrieb genommen. Die Realisierung des Projektes geschah in nur einem Jahr von der Idee bis zur erfolgreichen Inbetriebnahme. Thomas Speidel, geschäftsführender Gesellschafter von ADS-TEC freut sich und betont die herausragende Leistung seiner Mannschaft: „Es war schon eine außergewöhnliche und gewaltige Herausforderung, diese Energie und Leistung auf einem Standard-LKW-Format unter Einhaltung des zulässigen Gesamtgewichtes unterzubringen.“

Derzeit ist die mobile Schnellladelösung europaweit bei verschiedenen Events im Einsatz. Das kompakte und äußerst flexible Konzept ermöglicht einen schnellen Auf- und Abbau direkt am Einsatzort. Zugmaschine und Trailer wurden so optimiert, dass ein Transport ohne Schwerlast und im Rahmen der 40 Tonnen Gesamtgewichtsregelung durchgeführt werden kann.

10.3.2020 | Quelle: ADS-TEC | solarserver.de © EEM Energy & Environment Media GmbH