Laut SolarPower Europe hat sich der europäische Photovoltaik-Markt 2019 mehr als verdoppelt. Der größte Markt war Spanien, gefolgt von Deutschland und der Niederlande.

Nach Angaben des Branchenverbandes SolarPower Europe wurden 2019 in Europa neue Photovoltaikanlagen mit einer Leistung von 16,7 Gigawatt (GW) installiert. Damit ist der europäische Photovoltaik-Markt 2019 um 104 Prozent gegenüber dem Vorjahr gewachsen, als 8,2 GW Leistung neu installiert wurden. Spanien war hier mit 4,7 GW neuer Leistung der Spitzenreiter, gefolgt von Deutschland (4 GW), den Niederlanden (2,5 GW), Frankreich (1,1 GW) und Polen mit 784 Megawatt (MW).

Im EU Market Ootlook 2019-2023 erwartet SolarPower Europe, dass im Jahr 2020 weitere 21 GW (plus 26 Prozent) installiert werden. Diese Zahl wird voraussichtlich in den Folgejahren weiter steigen und bis 2023 bis zu 26,8 GW erreichen.

Die Wachstumstreiber in Spanien sind staatliche Auktionen, langfristige Stromabnahmeverträge (PPAs) und Eigenverbrauch. Ein Zwischenszenario prognostiziert, dass der spanische PV-Markt bis 2023 um 34 Prozent pro Jahr wachsen wird, wenn eine installierte Leistung von fast 26 GW erreicht wird. Spaniens Ziel ist es, dass erneuerbare Energiequellen bis 2030 74 Prozent seines Stromverbrauchs decken.

Weitere wichtige europäische Photovoltaik-Märkte

Die Photovoltaik verzeichnet in den Niederlanden ein deutliches Wachstum. Die Bereitstellung wird in den nächsten fünf Jahren voraussichtlich 12,9 GW erreichen, was einem Durchschnitt von 2,58 GW pro Jahr entspricht. Zu den wichtigsten Markttreibern zählen die Nettomessung für kleinere Systeme sowie Ausschreibungen für gewerbliche und große Anlagen im Rahmen des Programms zur Stimulierung der nachhaltigen Energieerzeugung (SDE +), die ersten PPAs und der Eigenverbrauch. Ziel ist es, dass erneuerbare Energien bis 2030 mindestens 75 Prozent des Stroms liefern.

Die PV-Leistung in Frankreich wird voraussichtlich 2020 um 1,6 GW und 2021 um mehr als 2 GW wachsen. Die wichtigsten Markttreiber sind hier Ausschreibungen für Anlagen mit mehr als 100 kW, Einspeisetarife für kleinere Systeme und Eigenverbrauch. Gemäß den gesetzlichen Zielen sollte die installierte PV-Gesamtkapazität des Landes bis 2028 von derzeit rund 9 GW auf 80 GW steigen.

Die Photovoltaik erlebt auch in Polen eine starke Expansion, wo in diesem Jahr voraussichtlich 2,5 GW neue Leistung installiert werden. Staatliche Unterstützung in Form eines Subventionsprogramms zur Steigerung des Eigenverbrauchs, Ausschreibungen, Steueranreize und zinsgünstige Kredite fördern hier den Markt.

12.3.2020 | Quelle: Intersolar Europe | solarserver.de © EEM Energy & Environment Media GmbH