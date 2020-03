Litauen: Anteile an Photovoltaik-Solarparks zum Eigenbedarf erwerben

Über eine neue Online-Verbraucherplattform können Litauer zwischen 1 kW bis 10 kW Leistung von entfernt liegenden Photovoltaik-Anlagen kaufen. Sie können mit dem erzeugten Photovoltaikstrom den Eigenbedarf ihres Haushaltes decken.

In Litauen hat die Sun Investment Group die Online-Verbraucherplattform „Sauls Bendruomen“ (litauisch für Solar Community) gestartet. Laut Betreiber handelt es sich um die erste weltweit, auf der Verbraucher Anteile an Photovoltaik-Solarparks zum Eigenbedarf erwerben können. Diese neue Möglichkeit für Bewohner von Wohnungen ergab sich, als das litauische Energieministerium am 1. Oktober 2019 ein neues Gesetz zur Installation von Solaranlagen einführte. Danach können die Bewohner nun an geografisch unterschiedlichen Orten Strom für ihren eigenen Gebrauch produzieren und verbrauchen. Es besteht die Möglichkeit zwischen 1 kW bis 10 kW eines Photovoltaik-Solarparks zum Eigenbedarf zu kaufen.

Andrius Terskovas, Managing Partner und Chief Business Development Officer der Sun Investment Group, erklärt, dass dies Litauen nicht nur dabei hilft, sich in Richtung Klimaneutralität zu bewegen, sondern auch eine praktische Möglichkeit für die Bürger ist, Geld zu sparen: „Ein durchschnittlicher litauischer Haushalt benötigt ein Solarmodul mit 2 bis 3 kW Leistung. Innerhalb eines Jahres spart ein Haushalt durch die Verwendung eines 2-kW-Solarmoduls ungefähr 190 Euro ein.“

Förderung für remote-Photovoltaikmodule

Haushaltsinhaber können zudem auch eine finanzielle Förderung für den Kauf eines räumlich entfernten Solarmoduls beantragen. Das litauische Energieministerium hat kürzlich ein Unterstützungsprogramm veröffentlicht, mit dem Verbraucher eine einmalige Fördersumme von 323 Euro pro installierter kW beantragen können. Dies wird voraussichtlich die derzeitige Zahl der produzierenden Photovoltaik-Verbraucher von derzeit 3.400 in Litauen um ein Vielfaches erhöhen.

Laut Terskovas ist derzeit ein großes Hindernis für die Photovoltaik in Litauen, dass die Installation zu teuer ist und die Erteilung von Baugenehmigungen lange dauert. Nur wenige Unternehmen und Privatleute hätten genügend Ressourcen, um Solarmodule aufzubauen. Die neue Plattform würde jedoch die Tür zur Solarenergie für Menschen öffnen, die in Geschosswohnungen leben, und für Unternehmen mit weniger Ressourcen. Denn auch Unternehmen können das neue Remote-Modell nutzen und Anteile an Photovoltaik-Solarparks zum Eigenbedarf erwerben.

„Die Solar Community ist ein Beispiel dafür, wie Regierungen und Organisationen mehr individuelle und private Verbraucher einbeziehen können, um zur Umstellung auf saubere Energie beizutragen“, sagt Terskovas. Er erwartet, dass die Popularität der Solarenergie in Litauen zunimmt und andere Länder dazu ermutigt werden, dem Beispiel Litauens zu folgen.

26.3.2020 | Quelle: Sun Investment Group | solarserver.de © EEM Energy & Environment Media GmbH