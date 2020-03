Photovoltaik: Solardach zum Mieten in Aachen

Die STAWAG will ihr Angebot „Solardach zum Mieten“ ausbauen. Kürzlich ist das erste Projekt bei einem gewerblichen Kunden in Betrieb gegangen.

Die STAWAG, Stadtwerke Aachen Aktiengesellschaft, hat die Trianel GmbH als den ersten gewerblichen Partner für ein Photovoltaik-Pachtmodell im Stadtgebiet Aachen gewonnen. Das Unternehmen an der Krefelder Straße hat sich für das Solardach zum Mieten der STAWAG entschieden und ist nach vielen Privatkunden der erste Gewerbekunde für das Solardach. Anfang März wurde die Photovoltaik-Anlage auf dem Dach des Trianel-Bürogebäudes fertiggestellt und in Betrieb genommen. „Schon seit 25 Jahren engagieren wir uns für Klima- und Umweltschutz. Während wir in den Anfangsjahren vor allem auf Energieberatung und Förderprogramme gesetzt haben, stand in den letzten Jahren der Ausbau von Wind- und Solarparks im Mittelpunkt“, sagt Wilfried Ullrich, Vorstand der STAWAG. „Die Solarenergie spielt in Aachen eine besondere Rolle, wurde hier doch das Aachener Modell zur Einspeisung von Solarstrom erfunden. Nun möchten wir die Nutzung der Sonnenenergie noch weiter voranbringen.“

Solarmodule in Ost-West-Richtung

Mit einer Leistung von rund 100 Kilowatt Peak und im Schnitt 840 Sonnenstunden, mit denen in Aachen im Laufe eines Jahres gerechnet werden kann, produziert das Solardach zum Mieten auf dem Trianel-Gebäude neben dem Tivoli rund 84.000 Kilowattstunden umweltfreundlichen Strom pro Jahr. Diesen nutzt das Unternehmen zu 100 Prozent zur Eigenversorgung nutzt und deckt rund sieben Prozent des gesamten Stromverbrauchs im Gebäude. Die Solarmodule zieren die Nord- und Südseite der rund 1.800 Quadratmeter großen Dachfläche des Bürogebäudes und sind in Ost-West-Richtung mit einer Neigung von 15 Grad ausgerichtet. Bereits beim Bau der Trianel-Zentrale an der Krefelder Straße setzte der Bauherr auf hohe Umweltstandards, wie zum Beispiel umweltfreundliche Geothermie für die Klimatisierung der Büroräume oder eine Regenwasseranlage.

Für den Ausbau der erneuerbaren Energien auch in dichtbesiedelten städtischen Infrastrukturen haben insbesondere Dachflächen von Gewerbe- und Industrieimmobilien ein hohes Potenzial. Bereits seit 2013 bietet die STAWAG die Photovoltaik-Anlage für das Dach zum Mieten an. „Wir bauen und finanzieren die Anlage, der Kunde kann den erzeugten Strom selbst nutzen oder ins Netz speisen. Ergänzend bieten wir auch einen Batteriespeicher an, damit der Kunde einen noch größeren Anteil des selbsterzeugten Stroms selbst verbrauchen kann. Das Solardach möchten wir nun verstärkt den Aachener Bürgern und jetzt auch Gewerbekunden anbieten und so einen wichtigen Beitrag für einen effektiven Klimaschutz leisten“, erklärt Andreas Maul, Leiter des Vertriebs der STAWAG.

27.3.2020 | Quelle: STAWAG