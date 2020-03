Photovoltaik: Trina liefert 500-Watt-Module

Der chinesische Photovoltaik-Hersteller Trina Solar beginnt mit der Auslieferung von Modulen mit mehr als 500 Watt.

Die Photovoltaik-Leistungsklasse oberhalb von 500 Watt eröffnet Trina mit der Lieferung der weltweit ersten Vertex-Module Die Vertex-Modulserie mit einem Wirkungsgrad von bis zu 21 Prozent erreicht eine Ausgangsleistung von über 500 Watt. Mit dieser Lieferung kann sich Trina Solar rühmen einen weiteren Meilenstein in der weltweiten Photovoltaikbranche zu setzen. Elf Tage zuvor hatte Trina die Inbetriebnahme der ersten Fertigungslinie für Module der Vertex-Serie angekündigt.

Die Module der Vertex-Serie verfügen über 210-mm-Zellen, die mit einem neuartigen Verfahren gedrittelt werden, das elektrische Effekte an der Schnittkante vermeidet. Durch Minimierung der Zellabstände vergrößert Trina die aktive Fläche und steigert zugleich die Moduleffizienz. Die Vertex-Serie umfasst bifaziale Doppelglasmodule und Glas-Folien-Module.

LCOE-Kosten senken!

Laut Trina können die bifazialen Vertex-Doppelglasmodule die Balance-of-System-Kosten um sechs bis acht Prozent und die Stromgestehungskosten (LCOE) um drei bis vier Prozent senken. Dieser Vergleich der 500 Watt Klasse mit herkömmlichen bifazialen 410-Watt-Doppelglasmodulen basiert auf einem Großkraftwerk von Trina in China. Yin Rongfang, Vice General Manager und Executive Vice President von Trina Solar, erklärt: „Die Ära der 500W+ Leistungsklasse ist angebrochen.“

Die Anlage in Sri Lanka, an die die erste Lieferung geht, hat eine Kapazität von 10 MW. Geplant ist, sie im dritten Quartal dieses Jahres an das Stromnetz anzuschließen.

31.3.2020 | Quelle: Trina Solar | solarserver.de

