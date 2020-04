Freie Zeit für den Check der Photovoltaik-Anlage nutzen

Um die Zeit in der Corona-Krise zu nutzen, bietet sich ein Check der heimischen Photovoltaik-Anlage an. Panasonic Solar gibt Tipps für einfache Wartungsmaßnahmen, die Nicht-Fachleute selbst durchführen können

„Solarstromanlagen sind sehr wartungsarm, aber nicht wartungsfrei“, sagt Andreas Thoma von Panasonic Solar. „Neue Anlagen haben normalerweise keine Probleme. Dafür verdienen Photovoltaik-Anlagen, die schon länger in Betrieb sind, etwas mehr Aufmerksamkeit.“ Gerade im Frühjahr bietet es sich an, mal wieder einen Blick auf die Anlage zu werfen. Zwar gilt: Je größer die Photovoltaik-Anlage, desto höher ist der Wartungsaufwand. Aber auch bei kleinen Hausdachanlagen empfiehlt es sich, die Module auf dem Dach, aber auch die Wechselrichter im Keller oder Technikraum hin und wieder in Augenschein zu nehmen. Einiges können Anlagenbetreiber beim Check der Photovoltaik-Anlage auch selbst tun.

Grundsätzlich gilt: Von der Elektrik sollten Nicht-Fachleute die Finger lassen. Zum Beispiel beim Wechselrichter. Der Schrank darf wegen der hohen Gerätespannung auf keinen Fall geöffnet werden. Außerdem führen nicht erlaubte Tätigkeiten an der Anlage zum Verlust der Garantie.

Sichtkontrolle von Photovoltaik-Modulen und Gestellen

Der Check der Photovoltaik-Anlage beginnt auf dem Dach. Durch den Pollenflug im Frühjahr kommt es in diesen Monaten zu stärkeren Ablagerungen auf den Modulen. „Die waschen sich aber in der Regel durch den nächsten Regen ab“, sagt Thoma. Anlagenbetreiber können trotzdem in einer Sichtkontrolle schauen, ob es hartnäckige Verschmutzungen auf den Modulen gibt, zum Beispiel durch angetrockneten Vogelkot. Dadurch entstehende Mikroverschattungen können den Solarstromertrag beeinträchtigen.

Vielleicht entdecken die Betreiber bei der Gelegenheit auch Schäden an den Modulen, die in den Wintermonaten durch Sturm oder Hagel entstanden sind. Auch nach losen Kabeln oder Schmutz an den Kanten der quer verbauten Gestelle können sie Ausschau halten.

„Auf keinen Fall sollten sie auf die Module steigen und versuchen, selber zu reinigen oder zu reparieren“, betont Thoma. „Lieber sollten sie sich mit ihrem Installateur beratschlagen, was zur Reinigung oder Ausbesserung sinnvoll ist oder einen auf die Reinigung von PV-Anlagen spezialisierten Fachbetrieb kontaktieren.“ Oder zumindest die Pflegetipps in der Bedienungsanleitung lesen.

Zudem können die Betrieber überprüfen, ob in der Zwischenzeit Bäume vom eigenen oder Nachbar-Grundstück so hoch gewachsen sind, dass sie Module zu lange verschatten. Auch das könnte zu nicht eingeplanten Ertragsverlusten führen.

Alles okay beim Wechselrichter?

Der nächste Gang beim Check der Photovoltaik-Anlage führt zum Wechselrichter. Für die Stromwandler gilt: Je reiner, trockener und kühler die Umgebung, desto niedriger ist der Wartungsaufwand. Durch zu viel Staub und Schmutz läuft die Kühlung heiß. Im Extremfall regelt sie sich herunter und der Wechselrichter bringt weniger Leistung. Das ist aber vor allem an Einsatzorten wie in der Landwirtschaft ein Problem, zum Beispiel durch den Erntestaub. „In Garagen und Kellern von Einfamilienhäusern kann es aber vorkommen, dass sich in den Monaten und Jahren so viel angesammelt hat, dass der Wechselrichter durch Gegenstände zugestellt ist und deshalb schlechter belüftet wird. Dann heißt es, Platz um den Wechselrichter schaffen.“ Staub oder Spinnenweben am Wechselrichter können mit dem Staubsauger vom geschlossenen Gerät entfernt werden.

Bei der Gelegenheit lohnt es sich zu überlegen, ob nicht noch Platz für einen Batteriespeicher ist. Und wie überhaupt die Pläne für die Zukunft sind. Ist die Anschaffung eines Elektroautos geplant? Dann könnte auch die Erweiterung der Photovoltaik-Anlage sinnvoll sein, um den Akku mit Solarstrom vom eigenen Dach zu laden. Und ein Speichersystem mit Notstromversorgung bietet Schutz vor Stromausfall. Panasonic hat kürzlich eine Infobroschüre zur aktuellen Photovoltiak-Förderung herausgebracht.

Die Freude nicht vergessen

Last but not least können Anlagenbetreiber sich ihr Monitoring einmal wieder anschauen. „Da kommt die Freude aus der Zeit der Inbetriebnahme wieder auf, gerade, wenn jetzt im Frühjahr die Solarstromerträge durch den Sonnenschein wieder steigen“, sagt Thoma. Nicht zu vergessen: Die Ersparnisse durch den Eigenverbrauch von Solarstrom und Einnahmen aus der EEG-Vergütung helfen auch finanziell durch Krisenzeiten.

7.4.2020 | Quelle: Panasonic | solarserver.de © EEM Energy & Environment Media GmbH