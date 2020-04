Der Münchener Energieprojekte-Entwickler BayWa re verkauft sieben Solarparks in den Niederlanden mit einer Leistungskapazität von mehr als 80 Megawatt an die Hamburger Encavis. Darunter befinden sich auch schwimmende PV-Anlagen.

Staffelwechsel in der niederländischen Photovoltaik: BayWa verkauft niederländische Solarparks an Investoren. Wie die Münchener mitteilten, befinden sich darunter auch mehrere schwimmende PV-Anlagen. Käufer der PV-Parks ist eine auf Vermögensverwaltung spezialisierte Tochter der Hamburger Encavis AG. Der unabhängige Stromerzeuger wird damit Eigentümer der sieben Projekte, zu denen eine Freiflächenanlage am Groninger Flughafen Eelde (21,8 Megawatt) und die beiden schwimmenden Solaranlagen Tynaarlo und Sekdoorn (zusammen 23 MW) zählen. Die Verkäufe seien die ersten aus dem niederländischen Solaranlagenbestand der BayWa. Sie schlössen somit an frühere Wind- und Solarparkverkäufe an Encavis an. Außerdem plant BayWa den Verkauf weiterer niederländischer Solarparks in den nächsten Monaten.

Karsten Mieth, Vorstandssprecher von Encavis AM, bezeichnete den Erwerb als „gerade in Zeiten von Covid-19 besonders erfreulich“ Das zeige, so Matthias Taft, Vorstandsmitglied der BayWa AG, „dass die Erneuerbare-Energien-Branche trotz der Corona-Krise weiter floriert. Wir bei BayWa r.e. sind froh darüber, dass wir das laufende Geschäft aufrechterhalten können. Wir registrieren eine anhaltend starke Investitionsbereitschaft im Bereich der Erneuerbaren Energien.“

Weitere schwimmende Anlagen geplant

Durch die Zusammenarbeit dem niederländischen Unternehmen GroenLeven verfüge BayWa zudem über eine große Entwicklungs-Pipeline. Parallel habe sich mittlerweile die Teamstärke vor Ort verfünffacht, um Niederlassung und Geschäft in den Niederlanden erfolgreich verwalten zu können. „Wir gehen davon aus, dass wir in der zweiten Hälfte des Jahres 2020 zusätzliche Erfolge werden vermelden können“, sagte Taft.

In Kooperation mit GroenLeven zählt BayWa r.e. heute zu den größten Projektentwicklern von Floating-PV Anlagen in Europa und plant im Jahr 2020 den Bau weiterer 100 MWp auf dem Kontinent. Mit dem niederländischen Projekt Bomhofsplas hat das Unternehmen kürzlich den Bau der größten schwimmenden Solaranlage außerhalb Chinas abgeschlossen.

16.4.2020 | Quelle: BayWa re | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH