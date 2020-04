Photovoltaik-Crowdinvesting in Vietnam für 1 MW-Projekt

Die Crowdinvesting-Plattform ecoligo finanziert eine Photovoltaik-Aufdachanlage für das Verpackungsunternehmen Dong Nam Viet Packaging. Zum Markteintritt in Vietnam gibt es einen Bonus auf den Zins.

Nach seinem Eintritt in den vietnamesischen Markt im Februar wird das deutsche Energie-Startup ecoligo ein Photovoltaik-Crowdinvesting in Vietnam für Dong Nam Viet Packaging umsetzen. Das Projekt wurde jetzt auf der Crowdinvesting-Plattform www.ecoligo.investments gestartet. Es bietet Investoren die Möglichkeit, sich an dem Fördervolumen von 831.000 Euro zu beteiligen. Die Investoren erhalten 6,50 % Zinsen p.a., einschließlich eines Markteintrittsbonus von 1,00 % Zinsen p.a. zum ersten Projekt des Unternehmens in Vietnam.

Das Photovoltaikprojekt hat eine Gesamtleistung von knapp 1 MW. Es soll Dong Nam Viet Packaging zuverlässig und erschwinglich mit Energie versorgen. Das Verpackungsunternehmen ist von den Beschränkungen, die Vietnam zur Eindämmung der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus auferlegt hat, nicht betroffen. Es produziert weiter mit 100%iger Kapazität Karton- und Papierverpackungen für nationale und internationale Kunden. Vietnams Maßnahmen zur Eindämmung der Ausbreitung von COVID-19 waren bisher sehr wirksam und es gab keine neuen Fälle seit dem 16. April. Viele Produktions- und andere Schlüsselunternehmen in Vietnam dürfen ihren Betrieb unter Auflagen fortsetzen.

Energienachfrage in Vietnam steigt

Dong Nam Viet Packaging wird von reduzierten Energiekosten und einem geringeren ökologischen Fußabdruck profitieren. Die Solaranlage wird während der Projektlaufzeit voraussichtlich über 17.000 Tonnen CO2-Emissionen einsparen. Vietnam ist bestrebt, den Anteil erneuerbarer Energien in seinem Energiemix zu erhöhen. Wobei Maßnahmen wie der kürzlich veröffentlichte Einspeisetarif für Solarprojekte neue Projektdurchführungen fördern sollen. Die Energienachfrage in dem südostasiatischen Land steigt jährlich um 10 %. Somit macht es Vietnam zu einem sehr aktiven Markt für Investitionen in erneuerbare Energien.

Vu Phong Solar installiert und wartert das Aufdach-Photovoltaiksystem. Es handelt sich um ein lokales Ingenieur-, Beschaffungs- und Bauunternehmen (EPC), das in den 11 Jahren seines Bestehens über 1.000 Systeme implementiert hat. ecoligo kümmert sich um die Finanzierung und das Asset Management durch seine Solar-as-a-Service-Lösung. Diese ermöglicht es Dong Nam Viet Packaging von niedrigeren Energiekosten zu profitieren, ohne im Voraus investieren oder das System selbst warten zu müssen.

Weitere Informationen zum Photovoltaik-Crowdinvesting in Vietnam sind unter dem nebenstehenden Link zu finden.

23.4.2020 | Quelle: ecoligo | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH