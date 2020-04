Oberösterreich oder Bayern? BlueSky Energy plant eine neue Zellfabrik in Europa. Die Standortverlegung von China soll Transportzeiten reduzieren, Lieferengpässe minimieren und sie soll es ermöglichen, flexibel auf kurzfristige Marktanforderungen reagieren.

Der österreichische Stromspeicherspezialist BlueSky Energy will die Batteriezellen für seine Greenrock-Salzwasserspeicher ab 2021 in Oberösterreich oder Bayern fertigen. Die Standortentscheidung fällt spätestens im Juni. Der Aufbau der Produktion ist ab diesem Herbst geplant. Bislang wurden die Stacks für die Heim- und Gewerbespeicher des Unternehmens in China gefertigt und in Oberösterreich zu Speichern verbaut.

Zehnfache Kapazität

Wegen der großen Nachfrage reichen die aktuellen Kapazitäten von 3.000 Batteriestacks pro Jahr jedoch nicht mehr aus. Durch die neue Produktionsstätte verzehnfacht BlueSky jetzt seine Kapazität auf 30.000 Stück pro Jahr. Damit lassen sich 7.500 Stromspeicher für private Haushalte fertigen.

„Mit der neuen Fertigung reagieren wir auf die steigende Nachfrage nach unseren umweltfreundlichen Salzwasserspeichern“, erklärt BlueSky-Geschäftsführer Thomas Krausse. Außerdem kann das Unternehmen mit der Standortverlegung seine Transportzeiten von durchschnittlich acht Wochen auf eine Woche reduzieren, Lieferengpässe minimieren und flexibel auf kurzfristige Marktanforderungen reagieren. „Die Corona-Pandemie hat uns darin bestärkt, die Zellen regional zu fertigen“, ergänzt Krausse.

Speicherkosten auf weniger als 0,05 kWh reduzieren

Die Kosten für die Speicherung von Solarstrom will BlueSky Energy dank der Skaleneffekte in naher Zukunft auf unter 0,1 Euro pro kWh senken. „Wir haben das Ziel, auf weniger als 0,05 Euro pro kWh zu kommen“, sagt Krausse. Finanziert wird der Bau der neuen Fertigung mit erwirtschaftetem Cashflow und Förderdarlehen. Außerdem gibt das Unternehmen bis zum 30.6.2020 Genussrechte mit Einlagen ab 1.000 Euro aus.

Weitere Informationen zum Beteiligungsmodell finden sich unter dem nebenstehenden Link.

28.4.2020 | Quelle: BlueSky Energy | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH