Brief an Altmaier: „Geht uns aus der Sonne“

Das Umweltinstitut München hat eine Aktion unter dem Motto „Geht uns aus der Sonne“ gestartet. Die Organisation sammelt Unterschriften für einen Brief an Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier. Das Schreiben fordert von der Politik, Hürden für den Ausbau der Photovoltaik abzubauen.

„Die Bundesregierung schnürt derzeit milliardenschwere Hilfspakete, um die Wirtschaft wieder in Schwung zu bringen. Mit einer Solaroffensive kann sie zukunftsfähige Arbeitsplätze schaffen und unsere Energieversorgung krisensicherer machen“, so die Stellungnahme des Umweltinstituts München. Dazu muss die Regierung vergleichsweise wenig Geld in die Hand nehmen. Es gilt vor allem, die Hürden für den Ausbau der Solarenergie abzubauen. Dann kommt die Energiewende von unten wieder in Schwung.

„Fordern Sie mit uns Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier auf, jetzt eine Solaroffensive zu starten. Das bedeutet: Weg mit der Obergrenze für Solaranlagen, Schluss mit der „Sonnensteuer“ auf selbst erzeugten Solarstrom vom eigenen Dach – sowohl für EigenheimbesitzerInnen als auch für MieterInnen – und eine Solaranlagenpflicht für alle neuen Häuser“, heißt es weiter.

Unter dem Motto „Geht uns aus der Sonne“ macht die Organisation darauf aufmerksam, dass das Engagement der Bürgerinnen und Bürger für den Solarausbau von der Politik massiv behindert wird. Das enorme Potenzial für grüne Energie von den Dächern nicht zu nutzen, wäre reine Verschwendung.

Bis Mitte des Jahres will die Bundesregierung das Erneuerbare-Energien-Gesetz reformieren. Außerdem muss sie innerhalb eines Jahres die EU-Richtlinie zur Förderung erneuerbarer Energien umsetzen, die zahlreiche Vorgaben für eine dezentrale, demokratische Gestaltung der Energieversorgung enthält. Jetzt ist die Gelegenheit, die Hemmnisse für den Solarausbau in Bürgerhand endlich aus dem Weg zu räumen.

Der genaue Wortlaut des Briefes an Bundeswirtschaftsminister Altmaier ist im Internet unter dem nebenstehenden Link zu finden. Dort besteht auch die Möglichkeit, sich an der Aktion zu beteiligen. Die Unterschriften will das Umweltinstitut München demnächst an das Bundeswirtschaftsministerium übergeben. Bisher sind bei der Aktion „Geht uns aus der Sonne“ schon mehr als 18.000 Unterschriften zusammen gekommen.

29.4.2020 | Quelle: Umweltinstitut München | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH