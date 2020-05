Sharp: Produktgarantie für Photovoltaik-Module verlängert

Der japanische Photovoltaikhersteller Sharp hat die Produktgarantie für in Deutschland ausgelieferte Photovoltaik-Module von 10 auf 15 Jahre verlängert.

Sharp Energy Solutions Europe hat die Produktgarantie für sein Kernmodul-Portfolio rückwirkend von 10 auf 15 Jahre verlängert. Die neue Garantiedauer gilt für alle Module, die das Unternehmen mit Rückwirkung zum 1. April 2020 an den Endverbraucher ausgeliefert hat.

Die 15-jährige Sharp Produktgarantie – beginnend ab Lieferdatum an den Endverbraucher – besteht ab sofort für die Module der Serien NUJB, NUJC, NUAC, NUJD und NDAF, die in der Europäischen Union sowie in Albanien, Bosnien und Herzegowina, Island, Israel, Liechtenstein, Nordmakedonien, Montenegro, Norwegen, Serbien, Schweiz, Türkei, Ukraine und Großbritannien installiert sind.

Mit der verlängerten Produktgarantiezeit für Einzelglas-Module sieht sich Sharp als einer der Branchenführer. Garant ist die Sharp Electronics GmbH in Hamburg, wo auch das lokale Serviceteam ansässig ist.

Klaus Schäfer, Manager Solar Service Support Department bei Sharp, sagt: „Wir sind von der Zuverlässigkeit und Langlebigkeit unserer Module überzeugt. Die neue 15-jährige Garantie resultiert aus unserem Bestreben, sowohl unsere bestehenden als auch unsere potenziellen Kunden in der Europäischen Union und 13 weiteren Ländern langfristig mit hochwertigen Produkten zu unterstützen.”

Neben der Produktgarantie besteht eine über 25 Jahre andauernde lineare Leistungsgarantie und eine positive Leistungstoleranz. Das heißt, dass mindestens der angegebene Wert und bis zu 5 % mehr wird erreicht.

12.5.2020 | Quelle: Sharp | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH