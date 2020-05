Solarwatt: Photovoltaik-Boom setzt sich fort

Der Dresdner Modulbauer Solarwatt berichtet über eine Fortsetzung der starken Nachfrage für Solartechnologie auch im April und Mai. Kunden nutzten die Corona-Auszeit, um Pläne für eigene Anlagen voranzubringen.

Der Solarmodulbauer Solarwatt stellt fest: Der Photovoltaik-Boom setzt sich fort. Auch im April und im Mai war die Nachfrage für Solartechnologie in Deutschland hoch. „Wir verzeichnen in den ersten vier Monaten ein Auftragsplus von 140 Prozent“, sagte Felix Bräuer, Vice President Sales für Zentraleuropa, den Solarthemen. Damit hat sich die Dynamik der ersten drei Monaten fortgesetzt, die für die Dresdner das erfolgreichste Quartal der Unternehmensgeschichte darstellten. Auch in diesem Zeitraum hatte der Auftragseingang um 140 Prozent zugelegt.

„Wir rätseln selber etwas über diese anhaltend starke Nachfrage angesichts der Coronakrise“, so Bräuer. Eine im Markt schon öfter gehörte Erklärung ist die, dass potenzielle Kunden von solaren Dachanlagen die zusätzliche Zeit, die ihnen der Lock-down verschaffe, nutzten, die schon länger verfolgte Idee eines eigenen PV-Kraftwerks jetzt zu verwirklichen. Der drohende Solardeckel von 52 Gigawatt (GW) Gesamtleistung, ab dem Anlagen bis 750 Kilowatt (kW) in Deutschland keine Vergütung mehr nach dem EEG bekommen, sei eher zweitranging.

Allerdings stelle die Bedienung der starken Nachfrage für das Unternehmen eine große Herausforderung dar. „Denn viele Kolleginnen und Kollegen sind noch im Home Office. Das ist eine starke Belastung, die sie aber hervorragend meistern“, lobt Bräuer. Corona sorgte auch für eine Umstellung bei der Logistik. So werden Zellen zunehmend über Luftfracht transportiert.

Wegen der Coronakrise habe die Firma nur den ersten Tagen des Shut-downs einen Einbruch vermerkt. Danach sei die Nachfrage sofort wieder angesprungen.

18.5.2020