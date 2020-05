Stromdao startet Plakataktion für regionalen Ökostromtarif Corrently

In der Gemeinde Mauer bei Heidelberg beginnt die Kampagne für den Ökostromtarif Corrently des Anbieters Stromdao. Mit Corrently können die Stromkunden ihren Stromverbrauch an die regionale Produktion erneuerbarer Energien abstimmen und dafür Bonuspunkte sammeln.

Die Stromdao GmbH bietet den in ganz Deutschland zur Verfügung stehenden Ökostromtarif Corrently an. „Wir wissen wann und wo in Deutschland wie viel grüner Strom erzeugt wird. Postleitzahlgenau, von Fischbachau bis Putgarten, von Frankfurt/Oder bis nach Trier“, sagt Stromdao Gründer Thorsten Zoerner. „Diese Informationen sind in unserem Grünstromindex visualisiert. Unsere Kunden können mit dieser Information ihren Verbrauch auf die Grünstromerzeugung in ihrer Region abstimmen. Das senkt den CO2-Ausstoß und hilft dem Klima. Wer seinen Verbrauch auf die regionale Produktion erneuerbarer Energien abstimmt, erhält Bonuspunkte. Mit diesem Grünstrombonus bauen sich unsere Kunden im Laufe der Zeit ohne zusätzlich Kosten eine eigene Grünstromerzeugung auf und ihre Stromkosten sinken. Corrently funktioniert sowohl für Mieter als auch für Wohnungsbesitzer, Gewerbetreibende und Immobilienbesitzer.“

Hinter dem Ökostromtarif Corrently steht Technik wie Big Data, IT und Blockchain. Jeder Kunde weiß, wann seine Region wie viel Ökostrom erzeugt und kann mit angepasstem Verbrauch aktiv das Klima schützen. Corrently kennt alle erneuerbaren Energieanlagen in Deutschland mit genauem Standort. Das verknüpft sie mit der Wettervorhersage und erzeugt so den Grünstromindex. Der zeigt nach Postleitzahl die regionale Wind- und Sonnenstromerzeugung an. Auf dieser Basis kann Corrently Verbrauch und Erzeugung so weit als möglich in Übereinstimmung bringen und so aktiv zum Klimaschutz beitragen.

Weil Corrently ein sehr regionales Angebot ist, will sich Corrently auch regional präsentieren. Daher startet die erste Kampagne in der Gemeinde Mauer, dem Unternehmenssitz der Stromdao GmbH und Geburtsort von Corrently. Mit einer Plakataktion spricht das Unternehmen die Bewohner von Mauer mit dem Motto „Wir machen Dich grün, mit regionalem Ökostrom“ als erste direkt auf den intelligenten Klimaschutztarif an.

Da der Ökostromtarif Corrently aber in ganz Deutschland funktioniert, informiert das Unternehmen nach der Aktion in Mauer auch in anderen Gemeinden Deutschlands über ihren Ökostromtarif mit jeweils regional zugeschnittenen Kampagnen.

26.5.2020 | Quelle: Stromdao | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH